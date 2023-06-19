Уловка римских скульпторов. Почему со статуями без головы все гораздо сложнее

Музеи демонстрируют захватывающую коллекцию древнеримских артефактов, среди которых особое зрелище — статуи с безголовыми телами или бестелесными головами. Эти скульптуры, датируемые римскими временами, предлагают заглянуть в прошлое и рассказывают о древних событиях.

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Распространенность безголовых римских статуй уходит своими корнями в сложную историю и культурный контекст Древнего Рима. Одно из самых распространенных объяснений заключается в умышленной порче этих статуй. В обществе, где статуи имели огромную символическую силу, забвение считалось высшей мерой наказания, пишет Ancient Origins.

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В периоды политических потрясений порча или обезглавливание статуй служило средством контроля и стирания памяти о людях. Ярким примером является акт кушитов, которые обезглавили статую императора Августа и поместили ее под лестницей храма в Мерое, символически растоптав ее.

Безголовые статуи

Течение времени в сочетании с воздействием стихий, запущенностью, эрозией и разрушительными войнами пагубно повлияло на эти древние статуи, некоторым из которых тысячи лет. Хрупкие компоненты, такие как головы, носы и конечности, были особенно подвержены потерям.

Фрагментарные археологические раскопки, где тела и головы находят независимо друг от друга, а иногда с разницей в годы, способствуют распространению безголовых статуй в музейных экспозициях по всему миру. Примечательно, что существуют даже свидетельства того, что контрабандисты намеренно отделяли головы от тел, чтобы создать два рыночных артефакта.

Удивительно, но изобретательные римляне сами придумали решение проблемы создания новых статуй каждый раз, когда к власти приходил новый правитель. Они гениально спроектировали некоторые статуи со сменными головами, таким образом избегая затрат на создание совершенно новых скульптур.

Например, статуя сидячей женщины II века из Чикагского института искусств демонстрирует одежду, которую могла носить как императрица Фаустина Старшая, так и богиня Юнона Фото: Public Domain

Части тела этих статуй были универсальными и могли со временем переназначаться. Например, статуя сидячей женщины II века из Чикагского института искусств демонстрирует одежду, которую могла носить как императрица Фаустина Старшая, так и богиня Юнона.

Как появились уникальные артефакты

Сопоставление древнеримских скульптурных тел с их оригинальными головами является сложной задачей. Однако время от времени появляются сообщения о захватывающих воссоединениях давно разлученных голов и тел. Например, в 2016 году в Музее Гетти в Лос-Анджелесе произошло воссоединение 2000-летней мраморной статуи с ее давно потерянной головой

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