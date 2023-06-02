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Технологии и наука

В руинах самого большого здания Константинополя нашли статую древнегреческого божества (фото)

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Фото: İBB | Во время недавних раскопок в Турции археологи обнаружили статую божества Пана. Эта находка необычна, поскольку ее обнаружили вблизи церкви Святого Полиевкта

Во время недавних раскопок в Турции археологи обнаружили статую божества Пана. Эта находка необычна, поскольку ее обнаружили вблизи церкви Святого Полиевкта.

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Во время раскопок, которые проводила команда Стамбульской столичной муниципальной мэрии (IBB) в археологическом парке Сараджане, расположенном у церкви Святого Полиевкта, обнаружили статую Пана, которая, как предполагают, происходит из римского периода, пишет Arkeonews.

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Расположенный в стамбульском районе Фатих, парк содержит скромные остатки того, что когда-то было самой большой церковью Константинополя. Построенная по проекту, напоминающему Храм Соломона в Иерусалиме, церковь занимала видное место, пока император Юстиниан не построил новый собор Святой Софии в 537 году.

Впоследствии церковь святого Полиевкта подверглась разрушениям. Однако в 1960-х годах во время строительства подземного перехода было найдено несколько исторических артефактов, связанных с церковью, что побудило к дальнейшим раскопкам. После шестилетнего перерыва команды по сохранению наследия Стамбульской столичной муниципальной мэрии возобновили раскопки.

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Они обнаружили статую Пана высотой 20 сантиметров и шириной 18 сантиметров, которой, по оценкам, около 1700 лет
Фото: İBB

Археологи сделали замечательное открытие примерно на глубине 2 метров и 60 сантиметров под уровнем земли. Они обнаружили статую Пана высотой 20 сантиметров и шириной 18 сантиметров, которой, по оценкам, около 1700 лет. К сожалению, левая рука и нижняя часть тела статуи были сломаны.

Хотя считается, что статуя принадлежит к римской эпохе, для определения ее точного исторического периода понадобится дальнейший анализ.

В районе Сараджане или Константиниане находились многочисленные дворцы и сооружения, связанные с семьей Феодосия, за исключением церкви Святого Полиевкта, но до сих пор не было обнаружено никаких подтвержденных остатков дворца.

Заместитель генерального секретаря İBB Махир Полат в своем заявлении на своей странице в социальной сети сообщил, что недавние раскопки не только принесли вышеупомянутую римскую статую, но также привели к идентификации секции утраченного римского дворца в Стамбуле.

Статуя божества Пана

Пан, который считается одним из древнейших божеств в греческой мифологии, тесно связан с природой, лесными массивами и пастбищами, что согласуется с этимологией его имени. Поклонение Пану традиционно происходило в сельской местности, удаленной от густонаселенных городских центров.

Поэтому вместо того, чтобы строить величественные храмы для его почитания, поклонение Пану происходило преимущественно в естественных условиях, часто в пещерах или гротах. Как божественный властелин пастухов, охотников и сельской музыки, Пан занимал важное место в древнегреческих верованиях.

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