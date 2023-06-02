На руїнах найбільшої будівлі Константинополя знайшли статую давньогрецького божества (фото)

Під час нещодавніх розкопок у Туреччині археологи знайшли статую божества Пана. Ця знахідка є незвичною, оскільки її виявили поблизу церкви Святого Поліекта.

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Під час розкопок, які проводила команда Стамбульської столичної муніципальної мерії (IBB) в археологічному парку Сараджане, розташованому біля церкви Святого Поліекта, виявили статую Пана, яка, як припускають, походить з римського періоду, пише Arkeonews.

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Розташований у стамбульському районі Фатіх, парк містить скромні залишки того, що колись було найбільшою церквою Константинополя. Побудована за проєктом, що нагадує Храм Соломона в Єрусалимі, церква займала чільне місце, доки імператор Юстиніан не побудував новий собор Святої Софії у 537 році.

Згодом церква святого Поліекта зазнала руйнувань. Однак у 1960-х роках під час будівництва підземного переходу тут знайшли кілька історичних артефактів, пов'язаних з церквою, що спонукало до подальших розкопок. Після шестирічної перерви команди зі збереження спадщини Стамбульської столичної муніципальної мерії відновили розкопки.

Вони виявили статую Пана висотою 20 сантиметрів і шириною 18 сантиметрів, якій, за оцінками, близько 1700 років Фото: İBB

Археологи розкопок, зробили чудове відкриття приблизно на глибині 2 метрів і 60 сантиметрів під рівнем землі. Вони виявили статую Пана висотою 20 сантиметрів і шириною 18 сантиметрів, якій, за оцінками, близько 1700 років. На жаль, ліва рука і нижня частина тіла статуї зламані.

Хоча вважається, що статуя належить до римської епохи, для визначення її точного історичного періоду знадобиться подальший аналіз.

В районі Сараджане або Константиніане знаходилися численні палаци і споруди, пов'язані з родиною Феодосія, за винятком церкви Святого Поліекта, однак досі не виявлено жодних підтверджених залишків палацу.

Заступник генерального секретаря İBB Махір Полат у своїй заяві на своїй сторінці в соціальній мережі повідомив, що нещодавні розкопки не тільки принесли вищезгадану римську статую, але також призвели до ідентифікації секції втраченого римського палацу в Стамбулі.

Статуя божества Пана

Пан, який вважається одним з найдавніших божеств у грецькій міфології, тісно пов'язаний з природою, лісовими масивами та пасовищами, що узгоджується з етимологією його імені. Поклоніння Пану традиційно відбувалося в сільській місцевості, віддаленій від густонаселених міських центрів.

Тому замість того, щоб будувати величні храми для його вшанування, поклоніння Пану відбувалося переважно в природних умовах, часто в печерах або гротах. Як божественний володар пастухів, мисливців і сільської музики, Пан посідав важливе місце в давньогрецьких віруваннях.

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