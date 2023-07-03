Очень скромный гигант. Названа самая высокая гора в мире, и это вовсе не Эверест

Традиционные знания уверяют нас, что самая высокая точка Земли расположена в Гималаях, однако правда немного сложнее.

Гора Эверест может оказаться вовсе не самой высокой в мире, все зависит от того, как измерять, считают ученые. Исследователи считают, что на Земле есть несколько других гор, которые вполне могут претендовать на это звание по техническим аспектам, пишет Science Focus.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Гора Эверест

Традиционно именно Эверест считается самой высокой горой в мире над уровнем моря. Его пик находится на высоте 8 849 метров над уровнем океана, что делает его частью суши на самой высокой высоте на планете. Однако технически, как уверяют ученые, это не самая высокая гора в мире, при условии, что в рейтинге также будут участвовать горы, которые начинаются ниже уровня моря.

Тем не менее Эверест безусловно является горой с самой высокой вершиной, на которую человек когда-либо сможет подняться, пройдя весь путь от начала горы.

Самая высокая гора в мире

В то же время самой высокой горой в мире от основания до пика считается давно спящий вулкан на Гавайях (США), Мауна-Кеа. В общей сложности его высота составляет примерно 10 305 метров, что значительно выше Эвереста.

Однако более половины Мауна-Кеа находится под водой в Тихом океане: около 6 000 метров скрыты под водой и лишь 4 205 возвышаются над уровнем моря. В целом же Мауна-Кеа приблизительно на 1,4 километра выше Эвереста.

Давно спящий вулкан образовался около 4 500 лет назад и Геологическая служба США предупреждает, что он вероятно снова извергнется. Отметим, что именно здесь расположена крупнейшая в мире астрономическая обсерватория, а потому исследователи полагают, что сверхчувствительные телескопы помогут выявить мельчайшие наклоны земли, которые могут предсказать пробуждение давно спящего вулкана.

Используя тот же метод, ученые высчитали, что второй самой высокой точкой на Земле является действующий вулкан на Гавайях, Муана-Лоа. Его высота составляет 9, 17 километров, при этом 5 километров из них скрыты под поверхностью воды.

И последний пик, претендующий на место в тройке самых высоких гор на Земле является гора Чимборасо в Эквадоре. Исследователи отмечают, что это связано с тем, что наша планета не является идеально сферической, а экватор фактически выпирает наружу.

Гора Чимборасо расположена в Андах в Эквадоре и, по сути, представляет собой неактивный вулкан с пиком 6 310 метров над уровнем моря. Однако, он расположен в одном градусе к югу от экватора, то есть ближе, чем любая другая гора. Поэтому технически можно считать, что его вершина находится ближе всего к Солнцу.

Простыми словами, если измерить расстояние от центра планеты, Чимборасо может претендовать на звание самой высокой горы на Земле. Впрочем, как правило, исследователи не измеряют высоту гор от центра планеты, предпочитая отсчет от основания до пика или высоту над уровнем моря.

Самая большая гора в Солнечной системе

Любопытно, что самые высокие горы на Земле не идут ни в какое сравнение с самыми высокими горами в Солнечной системе. Например, самой высокой горой в Солнечной системе считается гора Олимп, расположенная на Марсе, однако самой большой может быть и вершина Реасильвия на астероиде Веста.

Ученые отмечают, что высота Олимпа на Красной планете составляет 21,9 километра от основания до вершины, что в два раза выше Мауна-Кеа. Но, учитывая сложность измерения таких объектов на других планетах, он может быть не самым высоким в Солнечной системе. Например, исследователи полагают, что пик в кратере астероида Веста имеет высоту в 22,5 километров от основания до пика.

Ранее Фокус писал о самой смертоносной вершине мира: какая гора унесла больше всего жизней.