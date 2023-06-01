Самая смертоносная вершина мира: какая гора унесла больше всего жизней

Несмотря на репутацию высочайшей горы мира, Эверест одновременно является вершиной, унесшей больше всего жизней. Однако печальная репутация самой смертоносной горы принадлежит другой.

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Начиная с 1920-х годов, грозная гора Эверест унесла жизни более 310 человек, которые осмелились покорить ее коварные склоны. Это ошеломляющее количество погибших превышает количество погибших на любой другой горе на Земле. Однако важно учитывать значительный приток альпинистов, которых привлекает Эверест, что искажает абсолютную цифру. Изучение уровня смертности в экспедициях предлагает более точное сравнение, выявляя несколько гор как значительно более смертоносные, пишет IFLScience.

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Statista тщательно проанализировала данные из Гималайской базы данных и Mountain IQ, чтобы пролить свет на самые опасные горы мира, сосредоточившись на знаменитых "восьмитысячниках". Это четырнадцать вершин высотой более 8 000 метров над уровнем моря, все они расположены в пределах Гималайского и Каракорумского хребтов в Азии.

Согласно их тщательным подсчетам, самой смертоносной горой с точки зрения количества жертв является главная вершина массива Аннапурна. Начиная с 1900 года, из 244 экспедиций было зафиксировано 72 смертельных случая, в результате чего уровень смертности составляет 29,5 процента.

Statista тщательно проанализировала данные из Гималайской базы данных и Mountain IQ, чтобы пролить свет на самые опасные горы мира, сосредоточившись на знаменитых "восьмитысячниках" Фото: Statista (CC BY-ND 3.0)

Аннапурна расположена в провинции Гандаки в северо-центральной части Непала и на высоте 8 091 метр является десятой по высоте горой в мире. Несмотря на ее несколько меньшую высоту, покорение Аннапурны оказывается чрезвычайно сложной задачей. По состоянию на 2022 год только 365 отважных людей достигли ее вершины. Печальную славу гора получила благодаря капризному климату, который делает этого коварного гиганта склонным к сходу лавин.

Ненамного отстает по уровню смертности Канченджанга, стоящая на грозной высоте 8 586 метров. Эта гора находится на границе между Непалом и Индией и занимает третье место среди самых высоких вершин мира. Уровень смертности на ней составляет 29,1 процента, что подчеркивает опасность, с которой сталкиваются альпинисты, что решаются бросить вызов ее устрашающим склонам.

За ним следует К2 с показателем смертности 22,9 процента. Эта гора, возвышающаяся на впечатляющие 8 611 метров, претендует на звание второй по высоте на Земле. Хотя К2 немного ниже Эвереста, она представляет большую опасность для альпинистов из-за своих печально известных суровых погодных условий, а также неотъемлемых рисков камнепадов и лавин.

Несмотря на свою репутацию вершины альпинизма, Эверест занимает пятое место среди самых смертоносных гор по уровню смертности, с показателем 14,1 процента. На высоте 8 848 метров Эверест вызывает уважение и требует тщательной подготовки от тех, кто пытается покорить его грозные высоты.

К сожалению, похоже, что всемирно известная гора Эверест может стать еще более опасной. Растет беспокойство, что 2023 год может войти в историю как самый смертоносный год для этого высоченного гиганта, ведь только за этот сезон восхождения на нее погибло 12 человек. Кроме того, пятеро альпинистов считаются пропавшими без вести, предположительно, попав в неумолимые объятия горы.

Всплеск посетителей Эвереста играет значительную роль в росте опасности. В этом году непальское правительство выдало беспрецедентное количество разрешений на экспедиции — 479, что является новым рекордом по количеству выданных разрешений. В то же время эксперты предупреждают, что изменение климата усиливает суровость и непредсказуемость погодных условий, увеличивая риск смертельных инцидентов на горе.

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