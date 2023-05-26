Даже Статуя Свободы не достанет до потолка: что известно об одной из самых глубоких пещер мира

Пещера Крубера — вторая по глубине известная пещера в мире, бросающая вызов и требующая специализированного водолазного снаряжения и навыков. Несмотря на логистические затраты и связанные с этим риски, экспедиции в пещеру продолжаются, расширяя границы исследований.

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Пещера Крубера это геологическое чудо, вызывающее одновременно благоговение и трепет. Это огромное подземное пространство продолжает бросать вызов исследователям, его неосязаемые глубины ускользают от нашего понимания. Хотя исследование пещер обычно ассоциируется с чувством клаустрофобии, пещера Крубера не вызывает такого страха. Ее крутые вертикальные ямы имеют невероятные размеры, пишет IFLScience.

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Пещера расположена в регионе Арабика, Грузия, и входы в нее остаются скрытыми до тех пор, пока отважные искатели приключений не отправятся в изнурительную экспедицию через грозный Гагрский хребет. По пути тропа пролегает недалеко от Черного моря, требуя грозных подъемов и спусков.

Таким образом, путешествие в пещеру Крубера подразумевает нечто большее, чем простое погружение в ее глубины. Исследователей встречают шесть неприметных входов, обозначающих начало спуска.

Как только они оказываются внутри, перед ними открывается мир геологической интенсивности. Топография пещеры включает в себя ряд захватывающих дух ям, пропастей и туннелей, что закрепляет ее положение как второй по глубине пещеры в мире. Часто спуск стремительно падает на 100 метров за один раз, не оставляя иного выбора, кроме как цепляться за веревки, чтобы сохранить жизнь.

Необычные геологические образования в этом горном массиве представляют собой отвесные вертикальные перепады, как будто тщательно вырезанные в целенаправленном направлении вниз. Эти образования изящно протянулись через многочисленные слои окаменевших пород, создавая благоговейное зрелище. Примечательно, что подземные водопады каскадами низвергаются в ледяные глубины, создавая впечатление идеального убежища для вымышленного суперзлодея.

Что касается реальной глубины пещеры, то достоверная информация об этом отсутствует. Самая глубокая исследованная точка в настоящее время находится на расстоянии 2 199 ± 20 метров от самого высокого входа. Украинский дайвер Геннадий Самохин совершил этот подвиг в 2012 году.

Однако исследование пещеры остается сложной задачей, учитывая наличие подводных камер, требующих специального водолазного снаряжения и подготовки. Кроме того, добраться до этих камер можно только спустившись с парашютом на сотни метров вниз.

Каждая экспедиция в пещеру требует значительных материально-технических затрат и сопряжена с неизбежными рисками. Следовательно, дальнейшее исследование продвигается постепенно, и каждая экспедиция стремится расширить границы и углубиться в неизвестность.

Во многих случаях перед командой исследователей стояла сложная задача — пробить твердую скалу, чтобы продвинуться вперед. По рассказам пещерных дайверов, предыдущие искатели приключений проводили в пещере Крубера до двух недель, прежде чем выйти на поверхность. Поэтому те, кто отправляется в экспедицию в эту пещеру, должны быть готовы к длительному путешествию.

В настоящее время пещера Крубера гордо сохраняет статус второй по глубине пещеры, известной человечеству. Однако в этом районе также находится пещера Веревкина, которая погружается на глубину 2 212 метров, что всего на 10 метров больше, чем в самой дальней точке Крубера.

Таким образом, существует вероятность того, что пещера Веревкина может претендовать на звание самой глубокой пещеры в мире, если только смельчак готов принять вызов.

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