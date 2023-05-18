Расшифровка пустынных змеев: ученые объяснили, что скрывают доисторические чудеса Ближнего Востока

Недавно найденные древнейшие архитектурные планы проливают свет на удивительные методы строительства, которые использовали доисторические цивилизации для создания загадочных воздушных змеев в пустыне.

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В засушливых ландшафтах Ближнего Востока можно встретить пространных пустынных змеев — огромные сооружения, вычурно высеченные в скалистой местности более 8 000 лет назад. Недавнее исследование археологов открыло древнейшие архитектурные чертежи, известные человечеству, дающие представление о методах, которые использовали древние цивилизации для построения этих монументальных образований, пишет IFLScience.

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Существование пустынных змей было впервые признано в 1920-х годах, когда авиаторы, путешествующие по пустыням, заметили необычные узоры, вытравленные на земле. Хотя их назначение долгое время оставалось загадочным, сейчас считается, что эти сооружения служили ловушками для стад дичи, таких как газели и антилопы, стратегически расположенными вдоль путей миграции.

Состоящие в основном из камня и грунта, эти сооружения достигают 5 километров в длину и выглядят непримечательными при наблюдении с земли. Однако, если смотреть на них сверху, они открывают благоговейный узор колоссальных размеров.

То, как доисторические люди задумали и осуществили эти сооружения без воздушной точки обзора, долгое время вызывало недоумение у экспертов. Тем не менее недавние находки двух гравюр в Иордании и Саудовской Аравии начинают раскрывать эту тайну.

Два пустынных змея, расположенные в Зебель аз-Зиллият в Саудовской Аравии, датируемые более чем 8 000 лет назад и находящиеся на расстоянии примерно 3,5 километра друг от друга, стали центром этого исследования. В этом районе исследователи наткнулись на гравюры длиной 382 сантиметра, на которых, по-видимому, изображены масштабные модели пустынных змеев.

Если интерпретация верна, то эти гравюры представляют собой самые древние известные масштабные планы в анналах человеческой истории.

Эта эпоха имела огромное значение в истории человечества, поскольку она ознаменовала собой появление сельскохозяйственного мастерства и возникновение организованных цивилизаций. Исследователи утверждают, что обнаружение этих архитектурных планов представляет собой поворотный момент в когнитивном развитии человека. Вместо бессистемного строительства пустынных змей, гравюры демонстрируют целенаправленный и скоординированный подход, который требовал абстрактного мышления и дальновидного воображения.

"Проливая свет на эволюцию человеческого пространственного восприятия, коммуникации и общественной деятельности в древние времена, — утверждают авторы исследования, — эти изображения предлагают новый взгляд".

В своей работе авторы более подробно излагают суть исследования: "Хотя человеческие постройки изменяли природные пространства на протяжении всей истории человечества, лишь немногие планы или карты предшествовали эпохам грамотных цивилизаций в Месопотамии и Древнем Египте. Способность переводить огромные пространства в компактное двухмерное изображение свидетельствует о значительном прогрессе в интеллектуальных способностях. Хотя эти сооружения можно оценить во всей их полноте только с неба, это требует пространственного представления, не имеющего аналогов в ту эпоху."

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