Розшифровка пустельних зміїв: науковці пояснили, що приховують доісторичні дива Близького Сходу

Нещодавно віднайдені найдавніші архітектурні плани проливають світло на дивовижні методи будівництва, які використовували доісторичні цивілізації для створення загадкових повітряних зміїв пустелі.

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У посушливих ландшафтах Близького Сходу можна зустріти розлогих пустельних зміїв — величезні споруди, які були вигадливо висічені у скелястій місцевості понад 8 000 років тому. Нещодавнє дослідження археологів відкрило найдавніші архітектурні креслення, відомі людству, що дають уявлення про методи, які використовували стародавні цивілізації для побудови цих монументальних утворень, пише IFLScience.

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Існування пустельних зміїв вперше визнали в 1920-х роках, коли авіатори, що подорожували пустелями, помітили особливі візерунки, викарбувані на землі. Хоча їхнє призначення тривалий час залишалося загадковим, зараз вважається, що ці споруди слугували пастками для стад дичини, таких як газелі та антилопи, стратегічно розташованих уздовж міграційних шляхів.

Створені переважно зі скелі та ґрунту, ці споруди простягаються до 5 кілометрів у довжину і здаються непримітними, якщо спостерігати за ними з рівня землі. Однак, якщо дивитися на них згори, вони відкривають дивовижний візерунок колосальних пропорцій.

Те, як доісторичні люди задумали і виконали ці споруди, не маючи повітряної точки спостереження, довгий час спантеличувало експертів. Проте нещодавні знахідки двох гравюр в Йорданії та Саудівській Аравії починають розгадувати цю таємницю.

Розташовані в Зебель аз-Зіліят в Саудівській Аравії, два пустельних змії, яким понад 8 000 років і які знаходяться на відстані приблизно 3,5 кілометра один від одного, стали центральним об'єктом цього дослідження. У цій місцевості дослідники натрапили на гравюри довжиною 382 сантиметри, на яких, схоже, зображені масштабні моделі пустельних зміїв.

Якщо інтерпретація відповідає дійсності, то ці гравюри є найдавнішими відомими масштабними планами в анналах людської історії.

Ця епоха мала величезне значення в людському наративі, оскільки вона ознаменувала прихід сільськогосподарської майстерності та появу організованих цивілізацій. Дослідники стверджують, що відкриття цих архітектурних планів є ключовим моментом у когнітивному розвитку людини. Замість того, щоб безсистемно будувати повітряних зміїв у пустелі, гравюри демонструють цілеспрямований і скоординований підхід, який вимагав абстрактного мислення і візіонерської уяви.

"Проливаючи світло на еволюцію людського просторового сприйняття, комунікації та спільної діяльності в стародавні часи, — стверджують автори дослідження, — ці зображення пропонують свіжий погляд".

Автори далі розвивають свою думку: "Хоча людські споруди змінювали природні простори протягом всієї історії, лише кілька планів або карт передують епохам писемних цивілізацій Месопотамії та Стародавнього Єгипту. Здатність перевести величезні простори в компактне, двовимірне зображення означає значний крок у розвитку інтелектуальних здібностей. Хоча ці споруди можна оцінити у всій їх повноті лише з неба, це вимагає просторового представлення, яке не мало аналогів у ту епоху".

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