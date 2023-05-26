Навіть Статуя Свободи не дістане до стелі: що відомо про одну з найглибших печер світу

Печера Крубера — друга за глибиною відома печера у світі, яка кидає виклик і вимагає спеціалізованого водолазного спорядження та навичок. Попри логістичні витрати та пов'язані з цим ризики, експедиції до цієї печери тривають, розширюючи межі досліджень.

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Печера Крубера це геологічне диво, що викликає одночасно благоговіння і трепет. Цей величезний підземний простір продовжує кидати виклик дослідникам, його невловимі глибини вислизають від нашого розуміння. Хоча дослідження печер зазвичай асоціюється з почуттям клаустрофобії, саме ця не викликає такого страху. Її круті вертикальні ями мають неймовірні розміри, пише IFLScience.

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Непримітно розташовані в сепаратистському регіоні Арабіка, Грузія, входи до печери залишаються прихованими доти, доки відважні шукачі пригод не вирушають у виснажливу експедицію через грізний Гагрський хребет. Дорогою стежка звивається впритул до Чорного моря, вимагаючи від мандрівників неабияких підйомів і спусків.

Так подорож до печери Крубера передбачає набагато більше, ніж просте занурення в її глибини. Дослідників зустрічають шість скромних входів, що знаменують початок спуску.

Потрапивши всередину, розгортається світ геологічної інтенсивності. Топографія печери може похвалитися низкою захопливих дух ям, проваль і тунелів, що закріплює її позицію як другої найглибшої відомої печери у світі. Часто спуск стрімко падає на 100 метрів за один раз, не залишаючи іншого виходу, окрім як чіплятися за мотузки, щоб врятуватися.

Надзвичайні геологічні утворення в цьому гірському масиві проявляються у вигляді стрімких вертикальних перепадів, ніби ретельно вирізьблених у навмисному напрямку вниз. Ці утворення витончено перетинають кілька шарів скам'янілих порід, створюючи дивовижне видовище. Примітно, що підземні водоспади каскадом спадають крізь крижані глибини, створюючи атмосферу ідеальної схованки для вигаданого суперлиходія.

Що ж до реальної глибини печери, то достеменної інформації немає. Найглибша досліджена точка наразі знаходиться на відстані 2 199 ± 20 метрів від найвищого входу. Український дайвер Геннадій Самохін здійснив цей подвиг у 2012 році.

Однак картування печери залишається складним завданням, зважаючи на велику кількість підводних камер, які потребують спеціалізованого водолазного спорядження та підготовки. Крім того, до цих камер можна дістатися лише після спуску на сотні метрів вниз.

Кожна експедиція в печеру вимагає значних логістичних витрат і несе в собі певні ризики. Отже, подальші дослідження просуваються поступово, і наступні дослідники прагнуть просунути кордони вглиб невідомого.

У багатьох випадках дослідницька група стикалася з непростим завданням — прорубуватися крізь тверду скелю, щоб просунутися вперед. Розповіді печерних дайверів говорять про те, що попередні шукачі пригод проводили в печері Крубера до двох тижнів, перш ніж виходили на поверхню. Тому ті, хто вирушає в експедицію до цієї печери, повинні бути готовими до тривалої подорожі.

На сьогодні печера Крубера гордо утримує статус другої за глибиною печери, відомої людству. Однак у цьому регіоні також знаходиться печера Верьовкіна, яка занурюється на глибину 2 212 метрів, що лише на 10 метрів перевершує нашу найдальшу досліджену точку в Крубері.

А тому існує можливість, що печера Верьовкіна може претендувати на звання найглибшої печери у світі — за умови, що смілива душа готова прийняти цей виклик.

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