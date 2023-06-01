Найсмертоносніша вершина світу: яка гора забрала найбільше життів

Попри репутацію найвищої гори світу, Еверест водночас є вершиною, яка забрала найбільше життів. Проте, сумна репутація найсмертоноснішої гори належить іншій.

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Починаючи з 1920-х років, грізна гора Еверест забрала життя понад 310 осіб, які наважилися підкорити її підступні схили. Ця приголомшлива кількість загиблих перевищує кількість загиблих на будь-якій іншій горі на Землі. Однак важливо враховувати значний приплив альпіністів, яких приваблює Еверест, що спотворює абсолютну цифру. Вивчення рівня смертності в експедиціях пропонує точніше порівняння, виявляючи кілька гір як значно смертоносніші, пише IFLScience.

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Statista ретельно проаналізувала дані з Гімалайської бази даних і Mountain IQ, щоб пролити світло на найнебезпечніші гори світу, зосередившись на знаменитих "восьмитисячниках". Це чотирнадцять вершин висотою понад 8 000 метрів над рівнем моря, всі вони розташовані в межах Гімалайського та Каракорумського хребтів в Азії.

Згідно з їхніми ретельними підрахунками, найсмертоноснішою горою з погляду кількості жертв є головна вершина масиву Аннапурна. Починаючи з 1900 року, з 244 експедицій зафіксовано 72 смертельні випадки, внаслідок чого рівень смертності становить 29,5 відсотків.

Statista ретельно проаналізувала дані з Гімалайської бази даних і Mountain IQ, щоб пролити світло на найнебезпечніші гори світу, зосередившись на знаменитих "восьмитисячниках" Фото: Statista (CC BY-ND 3.0)

Аннапурна розташована в провінції Гандакі в північно-центральній частині Непалу і на висоті 8 091 метр є десятою найвищою горою у світі. Попри її дещо меншу висоту, підкорення Аннапурни виявляється надзвичайно складним завданням. Станом на 2022 рік лише 365 відважних людей досягли її вершини. Сумну славу гора здобула завдяки примхливому клімату, який робить цього підступного гіганта схильним до сходження лавин.

Не набагато відстає за рівнем смертності Канченджанга, що стоїть на грізній висоті 8 586 метрів. Ця гора знаходиться на кордоні між Непалом та Індією і посідає третє місце серед найвищих вершин світу. Рівень смертності на ній становить 29,1 відсотка. Це підкреслює небезпеку, з якою стикаються альпіністи, що наважуються кинути виклик її страхітливим схилам.

Наступною є К2 з показником смертності 22,9 відсотка. Ця гора, що здіймається на дивовижні 8 611 метрів, претендує на звання другої за висотою на Землі. Хоча К2 трохи нижча за Еверест, вона становить більшу небезпеку для альпіністів через свої сумнозвісні суворі погодні умови, а також ризики каменепадів і лавин.

Попри свою репутацію вершини альпінізму, Еверест посідає п'яте місце серед найсмертоносніших гір за рівнем смертності, з показником 14,1 відсотка. На висоті 8 848 метрів Еверест викликає повагу і вимагає ретельної підготовки від тих, хто намагається підкорити його грізні висоти.

На жаль, схоже, що всесвітньо відома гора Еверест може стати ще небезпечнішою. Зростає занепокоєння, що 2023 рік може увійти в історію як найсмертоносніший рік для цього височенного гіганта, адже лише за цей сезон сходження на неї загинуло 12 людей. Крім того, п'ятеро альпіністів вважаються зниклими безвісти, імовірно, потрапивши в невблаганні обійми гори.

Сплеск відвідувачів Евересту відіграє значну роль у зростанні небезпеки. Цього року непальський уряд видав безпрецедентну кількість дозволів на експедиції — 479, що є новим рекордом за кількістю виданих дозволів. Водночас експерти попереджають, що зміна клімату посилює суворість і непередбачуваність погодних умов, збільшуючи ризик смертельних інцидентів на горі.

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