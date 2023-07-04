Погребенные в воде. Что такое водная кремация, и что происходит с человеческим телом в процессе

Исследователи нашли более экологическую альтернативу захоронениям и кремации, которые требуют много топлива и выделяют большое количество парниковых газов.

В последние десятилетия ученые неустанно предупреждают, что человечеству необходимо снизить объем парниковых выбросов, иначе нам не удастся остановить глобальное потепление. Это затронуло все сферы жизни человека, в том числе и погребение. Так как стандартные существующие методы, такие как кремация и захоронение, едва ли можно назвать экологическими, пишет Daily Mail.

В результате был разработан новый метод погребения — водная кремация. Этот процесс также известен как аквамация, ресомация или щелочный гидролиз. Предполагается, что данная услуга появится в Великобритании уже до конца 2023 года, а затем, вероятно, распространится и по всей Европе.

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В процессе аквамации человеческое тело быстро разлагается посредством потока воды и щелочных химикатов. В результате остается лишь жидкость и кости. Ученые отмечают, что данный способ является более экологическим, так как не требует сжигания большого количества топлива и не выделяет большого количества парниковых газов, как кремация или захоронение.

Исследователи подробно рассказали, что такое водная кремация и что в процессе происходит с человеческим телом.

Что такое водная кремация

В процессе аквамации человеческое тело помещают в специальный сосуд. В зависимости от индивидуальных особенностей, таких как пол, вес и статус бальзамирования, в сосуд добавляется щелочь, а затем вода. Раствор (95% воды и 5% щелочи) нагревают до 93-148°C, а затем осторожно циркулируют в течение всего процесса.

В результате весь материал разбивается на мельчайшие строительные блоки, ДНК или РНК не остается. Далее стерильная технологическая вода направляется на переработку, а сосуд вместе с оборудованием и останками промывается пресной водой.

Когда в конце концов оператор открывает сосуд, от тела остаются лишь неорганические костные материалы, которые перерабатываются в порошок, а затем возвращаются семье в урне. Фактически последний этап аквамации аналогичен последнему этапу кремации.

Процесс водной кремации Фото: Resomation Ltd resomator

Более экологический подход

Исследователи отмечают, что водная кремация оказывает приблизительно одну десятую воздействия на окружающую среду в сравнении с привычной кремацией, которая требует большого количества топлива. Ученым уже известно, что кремация опасна для окружающей среды тем, что в воздух выбрасывается большое количество углекислого газа и других загрязняющих веществ.

Агентство по охране окружающей среды США отмечает, что в среднем при кремации выделяется около 242 кг углекислого газа, что эквивалентно поездке на автомобиле длиной примерно в 969 километров. Вторым традиционным вариантом считается захоронение, но проблема заключается в том, что сосуду, содержащему тело, часто требуются годы, чтобы разложиться в почве, в особенности если он сделан из пластика и металла.

Более того, ученые отмечают, что даже если речь идет о деревянном гробе, разлагающийся труп едва ли способен оказать позитивное воздействие на почву, а часто и вовсе мешает нормальному росту травы и растений.

Сколько стоит водная кремация

В данный момент стоимость аквамации остается неясной. Тем не менее исследователи предполагают, что цена на водную кремацию будет приблизительно такой же, как и на традиционную кремацию.

Где доступна водная кремация

Практика аквамации становится все более популярной в США, Канаде и Южной Африке. До конца 2023 года предполагается, что водная кремация также станет доступной в Великобритании, а затем, возможно, эта услуга распространится и дальше в Европе.

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