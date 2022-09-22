И после смерти можно приносить пользу. Ученым разрешили делать из усопших компост

Использование человеческих останков в качестве удобрения почвы планируют начать уже через пять лет.

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Вопрос об альтернативном способе захоронения усопших рассматривается уже давно и вот наконец-то уже официально человеческие останки можно будет легально использовать в качестве компоста. Соответствующие услуги появятся в 2027 году, пишет Daily Mail.

Ожидается, что уже через пять лет в Калифорнии на ряду с классическим захоронением и кремацией также будет предлагаться и альтернативный способ — естественное органическое восстановление (NOR). Это стало возможно благодаря подписанию нового закона, направленного на борьбу с изменениями климата.

Предполагается, что человек сам сможет выбирать способ захоронения. Однако уже сегодня работники бюро ритуальных услуг наблюдает повышенный спрос на альтернативный метод захоронения.

В ходе этого процесса тело усопшего помещается в многоразовый стальной контейнер с древесной стружкой и цветами для аэрации. Всего через месяц бактерии и микробы разрушат останки, они полностью разложатся и превратятся в почву, которую впоследствии передадут семье.

[ + – ] Калифорния начнет предлагать вариант компостирования человека после смерти. Фото: Getty Images

Однако существует еще множество других нюансов, которые отличаются в зависимости от штата. Например, в Калифорнии не разрешается объединять останки нескольких людей, если они не связаны родственными связями или отношениями. При этом продажа полученной почвы или использование ее для выращивания продуктов питания вполне законны.

Отметим, что процесс компостирования человеческих останков также легализирован в штатах Вашингтон, Колорадо, Нью-Йорк и Орегон. Однако есть некоторые отличия. Например, в Колорадо запрещено продавать или использовать полученные почву для выращивания продуктов питания. А в Нью-Йорке лицензии на подобный альтернативный способ захоронения смогут получить лишь кладбища. Что вызвало массу протестов со стороны владельцев похоронных бюро — они считают, что таким образом не смогут предоставлять своим клиентам весь спектр ритуальных услуг.

Принятие закона направлено на борьбу с климатическими изменениями. Так, например, только в Штатах из-за кремации в атмосферу попадает около 360 тонн углекислого газа. Правительство считает, что альтернативный способ захоронения сможет значительно уменьшить выбросы в атмосферу. К тому же родственники покойного смогут использовать почву для того, чтобы высадить новые деревья.

Впрочем, такой подход к захоронению человеческих останков все еще не оценила католическая церковь. Представители церкви считают, что данный способ "преобразования" останков были впервые придуман и использован для утилизации скота, что может привести к нежелательному духовному и эмоциональному отстранению от усопшего.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что траурные ритуалы важны для человека — они помогают пережить и справиться с горем.