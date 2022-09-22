І після смерті можна приносити користь. Ученим дозволили робити з покійних компост

Використання людських останків як добрива ґрунту планують розпочати вже за п'ять років.

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Питання про альтернативний спосіб поховання померлих розглядають уже давно, і ось нарешті вже офіційно людські останки можна буде легально використовувати як компост. Відповідні послуги з'являться у 2027 році, пише Daily Mail.

Очікується, що вже через п'ять років у Каліфорнії поруч із класичним похованням і кремацією також пропонуватимуть і альтернативний спосіб — природне органічне відновлення (NOR). Це стало можливим завдяки підписанню нового закону, спрямованого на боротьбу зі змінами клімату.

Передбачається, що людина сама зможе обирати спосіб поховання. Проте вже сьогодні працівники бюро ритуальних послуг спостерігають підвищений попит на альтернативний метод поховання.

У ході цього процесу тіло померлого поміщають у багаторазовий сталевий контейнер зі стружкою деревини та квітами для аерації. Всього через місяць бактерії та мікроби зруйнують останки, вони повністю розкладуться та перетворяться на ґрунт, який згодом передадуть родині.

[ + – ] Каліфорнія почне пропонувати варіант компостування людини після смерті Фото: захоронение

Однак існує ще безліч інших нюансів, які відрізняються залежно від штату. Наприклад, у Каліфорнії не дозволяється поєднувати останки кількох людей, якщо вони не пов'язані родинними зв'язками чи стосунками. При цьому продаж отриманого ґрунту або використання його для вирощування продуктів харчування є цілком законним.

Зазначимо, що процес компостування людських останків також легалізований у штатах Вашингтон, Колорадо, Нью-Йорк і Орегон. Однак є деякі відмінності. Наприклад, у Колорадо заборонено продавати або використовувати отримані ґрунти для вирощування продуктів харчування. А в Нью-Йорку ліцензії на такий альтернативний спосіб поховання зможуть отримати лише цвинтарі, що викликало масу протестів з боку власників похоронних бюро. Вони вважають, що так не зможуть надавати своїм клієнтам увесь спектр ритуальних послуг.

Ухвалення закону спрямоване на боротьбу з кліматичними змінами. Так, наприклад, лише в Штатах через кремацію в атмосферу потрапляє близько 360 тонн вуглекислого газу. Уряд вважає, що альтернативний спосіб поховання зможе значно зменшити викиди в атмосферу. До того ж родичі покійного зможуть використати ґрунт для того, щоб висадити нові дерева.

Утім, такий підхід до поховання людських останків ще не оцінила католицька церква. Представники церкви вважають, що цей спосіб "перетворення" останків уперше придумали та використовували для утилізації худоби, що може призвести до небажаного духовного й емоційного відсторонення від покійного.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що жалобні ритуали важливі для людини — вони допомагають пережити горе та впоратися з ним.