Добавит огонька. Ученые обнаружили неожиданную пользу красного вина для сексуальной жизни

Исследования показывают, что всего пара бокалов красного вина может значительно оживить сексуальную жизнь.

Обзор десятков исследований свидетельствуют о том, что у мужчин, выпивающих пару стаканов красного вина в день, уменьшается риск эректильной дисфункции, тогда как у женщин повышается либидо. Исследователи полагают, что все дело в растительных соединениях в красном вине, которые способны улучшить кровоток, повысить уровень тестостерона и даже стимулировать половые органы, пишет Daily Mail.

Авторы обзора, опубликованного в Журнале клинической медицины, отмечают, что красное вино, если употреблять его в умеренных количествах, может быть потенциально полезным для пациентов с эректильной дисфункцией. Предполагается, что органические соединения, полифенолы, являются движущей силой сексуального эффекта вина.

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Любопытно, что эти соединения также содержатся в растительных продуктах, например:

фрукты;

овощи;

травы;

специи;

чай;

темный шоколад;

красное вино.

Большинство полифенолов составляют флавоноиды, которые содержатся в красном вине, а также яблоках, луке, темном шоколаде и красной капусте. Исследователи отмечают, что полифенолы, по сути, действуют как антиоксиданты — соединения, предотвращающие окисление в организме. Отметим, что окисление производит нестабильные химические вещества, также известные как свободные радикалы, которые разрушают клетки. Таким образом, антиоксиданты играют важную роль в предотвращении ряда состояний, например, болезней сердца и некоторых видов рака.

Исследователи отмечают, что провели обзор десятков различных исследований и пришли к выводу, что антиоксидантные свойства полифенолов, которые присутствуют в красном вине, полезны для нашей репродуктивной системы.

Например, в случае эректильной дисфункции, антиоксидантные свойства соединений красного вина способны улучшить здоровье сосудов. Простыми словами, они увеличивают приток крови к половым органам, а это имеет решающее значение для поддержания эрекции. Кроме того, исследователи предполагают, что красное вино способно повысить уровень тестостерона — основного фактора сексуального влечения, а также мужской фертильности.

В ходе исследования ученые изучили десятки исследований, проведенных в период с 1993 по 2022 года, которые охватывали мужчин и женщин разных возрастных и демографических групп. Многие из них были сосредоточены на изучении влияния на здоровье окислительного стресса, здоровья сосудов и сердца, а также гормонального баланса и уровня тестостерона.

Другие же исследования сравнивали красное вино с другими алкогольными напитками, в том числе и пивом. Результаты свидетельствуют о том, что красное вино является более эффективным для сексуального здоровья человека.

Что касается женщин, исследователи рассмотрели исследование, в котором приняли участие почти 800 женщин в Италии. Результаты свидетельствуют о том, что умеренное потребление красного вина повышает уровень сексуального влечения у женщин.

В исследовании 2016 года, проведенном учеными из Гарвардского университета и Университета Восточной Англии, ученые оценили 50 000 здоровых мужчин среднего возраста в течение 40 лет. Они обнаружили, что у мужчин, которые регулярно выпивали бокал красного вина, а также потребляли некоторые цитрусовые и ягоды, вероятность развития эректильной дисфункции были ниже на 9-11%.

Еще одно исследование показало, что потребление красного вина повышает уровень тестостерона, причем и у мужчин, и у женщин. Отметим, что исследование было проведено после того, как Всемирная организация здоровья (ВОЗ) заявила о том, что не существует безопасного количества потребления алкоголя.

Тем не менее авторы исследования предупреждают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы лучше понять связь между потреблением красного вина и его влияния на сексуальную жизнь человека.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что любимое вино раскрывает характер человека.

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