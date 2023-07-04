Самый старый компьютер: в новом фильме об Индиане Джонсе расскажут об артефакте времен Архимеда

В каждой части серии фильмов об Индиане Джонсе есть сюжетный элемент, известный как макгафин. Этот важный предмет привлекает внимание как протагонистов, так и антагонистов, побуждая их к ряду необычных и часто комедийных приключений.

Последний фильм франшизы под названием "Реликвия судьбы" продолжает эту традицию, показывая древний артефакт. Вдохновленный реальным Антикитерским механизмом, фильм называет этот исторический объект "Циферблат Архимеда", пишет IFLScience.

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На самом деле Антикитерский механизм, который часто считают старейшим аналоговым компьютером из имеющихся, давно озадачивает исследователей, с тех пор как его нашли на месте кораблекрушения вблизи острова Антикитера в 1901 году. Датированный примерно 100 годом до нашей эры, этот сложный механизм, состоявший из 30 шестерен, как полагают, служил устройством для предсказания астрономических событий на основе исследований и записей.

До 1951 года артефакт оставался неопределенным, пока английский историк Дерек Джон де Солла Прайс не исследовал его. Ученый установил, что артефакт — это уникальное античное механическое вычислительное устройство.

Он осуществил рентгеновское исследование артефакта и построил его схему, согласно которой тот имел 32 шестерни. Согласно его исследованию, артефакт моделировал движение Солнца и Луны относительно звезд. Также, с помощью дифференциальной передачи вычислялась разница положений Солнца и Луны, благодаря чему можно было узнать фазу Луны.

Также с места аварии подняли бронзовые статуи, керамические кувшины, бронзовые и серебряные монеты и золотые украшения. Благодаря находкам удалось датировать и сам циферблат примерно 85 годом до н. э. Хотя Архимед жил более чем на 100 лет раньше, чем был создан этот артефакт, однако в трудах Цицерона упоминается аналогичное изобретение.

На самом деле об Архимеде известно очень мало, хотя его репутация одного из величайших математиков древности вполне заслужена. Ему приписывают разработку различных оборонительных механизмов для города Сиракузы, таких как "коготь Архимеда", приспособление, предназначенное для захвата и опрокидывания вражеских кораблей.

Кроме того, считается, что он усовершенствовал катапульты, которые использовали в обороне Сиракуз во время осады в 214 году до нашей эры. К тому же Архимеду приписывают концепцию "луча смерти Архимеда", который якобы использовал систему зеркал для концентрации солнечного света и поджигания вражеских кораблей. Однако остается значительный скептицизм относительно фактического построения и использования этого изобретения, поскольку оно не упоминается в трудах Архимеда, сохранившихся до наших дней.

Одним из самых известных вкладов ученого является принцип Архимеда, который часто ассоциируется с его знаменитым моментом "эврика". Согласно рассказу Витрувия, писателя первого века до нашей эры, царь Сиракуз Гиеро II заказал изготовление короны для богов.

Однако после завершения работы возникли обвинения, что ювелир подделал корону, заменив часть золота на серебро. Пытаясь разгадать эту загадку, не повредив корону, Архимед погрузился в размышления. Говорят, что во время купания он заметил, что чем больше погружается, тем больше переливается воды.

В одном из переводов Витрувия рассказывается: "Поскольку это указывало путь к объяснению случая, о котором идет речь, он выскочил из ванны и бросился домой голым, крича громким голосом, что нашел то, что искал". Пробегая по городу, он неоднократно выкрикивал на греческом языке: "Эврика, эврика!".

Согласно рассказу, Архимед понял, что количество вытесненной воды соответствует объему объекта, что позволило ему определить ее плотность, разделив объем на массу объекта. Сравнив эту плотность с плотностью золота, он смог определить, была ли корона из серебра, как утверждалось, и так разоблачить обман ювелира.

Несмотря на очарование и популярность этой истории, возникли сомнения относительно правдивости метода, который приписывают Архимеду, а также относительно исторической достоверности того, что он голым бегал по улицам города, выкрикивая о своих научных достижениях.

Коготь Архимеда

В последующие годы Галилео Галилей разработал гидростатические весы, вдохновившись историей Архимеда. Создавая этот инструмент, он пришел к убеждению, что независимо разработал тот же метод, который использовал Архимед. По его собственным словам, "я считаю вероятным, что этот метод является тем самым, которого придерживался Архимед, поскольку, кроме того, что он является очень точным, он базируется на демонстрациях, найденных самим Архимедом".

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