Палеонтологические чудеса и дерзкие подвиги: Рой Чепмен Эндрюс как реальный прообраз Индианы Джонса

Жизнь и экспедиции Роя Чепмена Эндрюса, настоящего искателя приключений, наполнены невероятными подвигами и авантюрами. Именно он вдохновил создание культового персонажа Индиана Джонса.

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Известный своими бесстрашными подвигами легендарный доктор Генри Уолтон "Индиана" Джонс младший стал одним из самых знаковых персонажей вымышленной истории. Индиана Джонс воплощает в себе сущность дерзкого археолога, о котором снято пять фильмов, множество видеоигр и множество романов. Интересно, что этот вымышленный персонаж черпает вдохновение в реальной жизни естествоиспытателя и искателя приключений Роя Чепмена Эндрюса, чьи увлекательные приключения оставили незабываемый след, пишет Forbes.

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Эндрюс родился 26 января 1884 года в городе Белойт, штат Висконсин, и с юных лет проявлял ненасытное любопытство. Его юные годы посвящены путешествиям по лесам, полям и близлежащим водоемам, где он оттачивал свои способности к стрельбе.

Выявляя удивительную способность к самообразованию, Эндрюс погрузился в искусство таксидермии, используя доходы от этого занятия для финансирования своего обучения в колледже Белойт. Несмотря на его страстное желание получить должность в уважаемом Музее естественной истории в Нью-Йорке, отсутствие свободных научных должностей было проблемой.

Не успокоившись, Эндрюс продемонстрировал свою твердую решительность, выразив готовность взять на себя даже роль хранителя. Так его приняли на работу уборщиком и помощником таксидермиста.

Утром он тщательно мыл пол в музее, а днем чистил кости и собирал скелеты в таксидермической лаборатории. Балансируя между работой и обучением, Эндрюс получил степень магистра искусств по маммологии в Колумбийском университете. В конце концов, его пылкая преданность делу была вознаграждена постоянной должностью в музее, он поднимался по карьерной лестнице, пока не занял престижную должность директора.

В феврале 1907 года Эндрюс отправился в свою первую экспедицию, движущей силой которой стала миссия по извлечению скелета кита, выброшенного на берег Лонг-Айленда. Музей естественной истории стремился раздобыть этот удивительный экземпляр для публичного показа.

Вдохновленный этим успехом Эндрюс отправился в ряд амбициозных путешествий в Индонезию, Японию и Китай, собирая по дороге редкие экземпляры животных.

В 1916 Эндрюс и его бесстрашная команда взяли курс на неизведанные территории Центральной Азии, отправившись в пустыне. Во время путешествия по пустыне Гоби Эндрюс потерял ориентацию, и именно во время этой дезориентации фотограф экспедиции Джон Б. Шекельфор случайно наткнулся на край обрыва, где его внимание привлекло множество окаменелостей — сокровищницу костей динозавров и млекопитающих, а также обнаружили большое яйцо, которое, вероятно, принадлежит загадочному виду, похожему на страуса.

Однако радость команды была недолгой, поскольку надвигавшаяся буря заставила их поспешно ретироваться. Пройдут годы, прежде чем Эндрюс сможет вернуться и начать первые научные раскопки этой замечательной находки.

Будучи талантливым рассказчиком, Эндрюс поделился своими удивительными историями со всем миром. Эндрюс рассказал о своем врожденном призвании: "Я родился, чтобы стать исследователем… Мне никогда не нужно было принимать никаких решений. Я не мог заниматься ничем иным и быть счастливым".

Созвучие между серией фильмов об Индиане Джонсе и жизнью Роя Чэпмена Эндрюса становится очевидным при изучении множества общих элементов. Представленный в первом фильме доктор Джонс отправляется в путешествие, зеркально отражающее приключение Эндрюса в Азию.

Обе фигуры демонстрируют высокое мастерство верховой езды, а их отличительными чертами являются револьвер Джонса и фетровая шляпа. Примечательно, что на многочисленных фотографиях Эндрюса он изображен в широкополой шляпе, вызывающей аналогичную ауру.

В своих интервью уважаемый продюсер Джордж Лукас и знаменитый режиссер Стивен Спилберг рассказали, что сага об Индиане Джонсе черпает вдохновение из воспоминаний о приключенческих программах и рассказах из журналов, распространенных в 1930-1940-х годах. Многие из этих историй вдохновлены хрониками путешествий, написанными естествоиспытателями конца 19-го и начала 20-го веков, среди которых был и Эндрюс.

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