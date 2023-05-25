Цена признания Марии Кюри: почему тело матери современной физики похоронено в свинцовом гробу

Мария Кюри, выдающаяся фигура в области науки, известна своими революционными исследованиями по радиоактивности. Ее выдающийся вклад принес ей две Нобелевские премии. Однако работы Кюри с радиоактивными элементами, такими как полоний и радий, вышли за пределы научных достижений и повлияли на ее физическое самочувствие.

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Мария Кюри была гениальной ученой, внесшей значительный вклад в исследование радиоактивности. Неутомимая самоотверженность и непреклонная преданность Кюри своим исследованием изменили мир физики и медицины. Однако ее работа с радиоактивными элементами, такими как полоний и радий, привела к смерти от апластической анемии, а тело женщины стало настолько радиоактивным, что ее пришлось прятать в свинцовом гробу. Даже ее личные вещи, включая лабораторные заметки, остаются высокорадиоактивными по сей день. Эти артефакты служат постоянным упоминанием о влиятельном наследии Кюри, пишет IFLScience.

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Кюри, ставшая первой женщиной, удостоенной Нобелевской премии, и единственной женщиной, получившей признание в двух различных дисциплинах, начала свой путь, вдохновленная открытиями французского физика Анри Беккереля в 1896 году. Откровение Беккереля об испускании излучения солями урана побудило Кюри изучить его открытия в рамках своей научной диссертации.

Сотрудничая со своим мужем Пьером Кюри, этот старательный дуэт в 1898 году успешно обнаружил два ранее неизвестных радиоактивных элементов — радий и полоний. В результате Кюри и Беккерель были удостоены Нобелевской премии по физике в 1903 году, причем каждый из них получил половину престижной награды.

После ряда личных трагедий, включая безвременную смерть Пьера Кюри в 1906 году, Мария продолжала упорствовать и в конце концов добилась дальнейшего признания. В 1911 году ей была присуждена Нобелевская премия по химии за новаторский подвиг по выделению чистого радия.

Кроме того, Кюри посвятила свои исследования изучению химии радиоактивных веществ и поиску их применения в медицине. Несомненно, без исключительного вклада Кюри развитие методов лечения рака, как мы знаем их сегодня, было бы значительно затруднено. Однако ее непоколебимая приверженность идее принятия мер предосторожности против радиационного облучения обошлась ей очень дорого.

К сожалению, неустанная работа Марии Кюри с радиацией в конечном итоге привела к ее смерти 4 июля 1934 года, когда она скончалась от апластической анемии — редкого заболевания крови, возникающего из-за неспособности костного мозга вырабатывать достаточное количество новых клеток крови, необходимых для нормального функционирования организма.

Поразительно, но ее тело оставалось высокорадиоактивным, что привело к необходимости похоронить ее в гробу, обитом свинцом. Удивительно, но только в 1995 году, когда ее останки были эксгумированы, выяснилась истинная степень ее радиоактивности.

В процессе эксгумации французские власти, намеревавшиеся переселить Кюри в почитаемый Пантеон, обратились за помощью к французскому агентству радиационной защиты из-за опасений по поводу остаточной радиации и безопасности рабочих. По мере вскрытия могилы уровень радиации в окрестностях постепенно повышался, хотя и не значительно.

Первоначально казалось, что гроб Марии Кюри сделан из дерева, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что его обшивка состоит из свинца толщиной 2,5 миллиметра. Дальнейшее изучение тела Кюри показало его удивительную сохранность, были обнаружены лишь незначительные следы альфа- и бета-загрязнения. Журнал Британского общества истории радиологии предполагает, что Кюри, вероятно, принимала меры предосторожности, чтобы минимизировать воздействие радиации в последние годы жизни.

И наоборот, то же самое нельзя сказать о ее вещах. Даже спустя столетие многие предметы, связанные с Кюри, включая мебель, поваренные книги, одежду и лабораторные записи, сохраняют чрезвычайно высокий уровень радиоактивности.

В настоящее время эти бесценные артефакты хранятся в Национальной библиотеке в Париже, Франция, в коробках со свинцовой прокладкой. Посетители, желающие получить доступ к этим экспонатам, обязаны подписать отказ от ответственности и надеть защитную одежду, чтобы обезопасить себя от возможного воздействия радия-226.

Учитывая, что период полураспада этого изотопа составляет примерно 1 600 лет, эти исторические документы, скорее всего, останутся опасным напоминанием о непреходящем и влиятельном наследии Марии Кюри.

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