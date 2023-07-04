Диванные психологи: как самоучки придумывают новые виды нарциссизма и сколько их на самом деле

Явление нарциссизма пережило всплеск общественного интереса, о чем свидетельствует рост количества запросов в Google на термин "нарцисс" за последнее десятилетие. Сегодня этот термин часто используется для описания знаменитостей, политиков и бывших партнеров, что свидетельствует о его интеграции в повседневную речь.

По мере того, как наше увлечение нарциссизмом растет, мы становимся заинтригованы различными типами нарциссов, которые существуют. Однако именно здесь все усложняется. Простой поиск "типы нарциссов" в Google выдает очень разнообразные результаты: некоторые сайты описывают только два типа, а другие — до 14, пишет IFLScience.

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Чтобы понять понятие нарциссизма, мы должны обратиться к его этимологии, происходящей от греческого мифа о Нарциссе — юноше, который влюбился в собственное отражение. В течение последнего столетия понимание нарциссизма эволюционировало, определяя его как совокупность личностных черт, характеризующихся тщеславием, самовлюбленностью и черствостью. Термин "нарцисс" используется для описания людей, которые демонстрируют высокий уровень этих черт.

Кроме того, нарцисс может соответствовать диагностическим критериям нарциссического расстройства личности — психического расстройства, которым страдает примерно 1 процент населения. Это расстройство обычно определяется как распространенный паттерн демонстрации собственного величия, требующий восхищения и не имеющий эмпатии.

Напыщенный нарциссизм связан с завышенным чувством собственного достоинства, агрессией и доминированием. Уязвимый нарциссизм, напротив, характеризуется повышенной эмоциональной чувствительностью и неуверенным величием, которое маскирует глубинное чувство неадекватности.

Недавние модели выделили три фундаментальных компонента нарциссизма, проясняя сходство и различия между тщеславным и уязвимым нарциссизмом.

Первый компонент, антагонизм, присутствует как в напыщенном, так и в уязвимом нарциссизме и связан с такими чертами, как высокомерие, желание управлять, эксплуататорство и недостаток эмпатии.

Второй компонент, агентная экстраверсия, присущ только напыщенному нарциссизму и охватывает такие черты, как авторитарность, грандиозность и эксгибиционизм.

Третий компонент, нарциссический нейротизм, характерен для уязвимого нарциссизма и охватывает уязвимую самооценку и склонность к негативным эмоциям и стыду.

Человек с большей вероятностью соответствует диагностическим критериям нарциссического расстройства личности, если он демонстрирует высокие баллы по всем трем компонентам. Интересно, что люди с этим расстройством часто демонстрируют колебания между тщеславным и уязвимым нарциссизмом.

Уязвимый нарциссизм имеет много общего с пограничным расстройством личности, особенно с точки зрения его причин и проявляющихся личностных черт. Если человек демонстрирует высокие показатели только по уязвимому нарциссизму, ему, скорее всего, будет поставлен диагноз пограничного расстройства личности, а не нарциссического расстройства личности.

Что касается существования других типов нарциссов, то психология в основном соглашается с двумя основными типами нарциссизма, описанными выше, в дополнение к клиническому диагнозу нарциссического расстройства личности. В связи с этим возникает вопрос, как можно объяснить большое количество источников, описывающих другие "типы" нарциссизма.

Распространение статей из поп-психологии является одной из причин для беспокойства, поскольку они часто описывают типы нарциссизма без надежных эмпирических доказательств. В этих статьях появляются такие термины, как "церебральный нарциссизм", "соматический нарциссизм", "соблазнительный нарциссизм" и "духовный нарциссизм". Однако поиск этих терминов в рецензируемой научной литературе не выявил никаких доказательств, подтверждающих их правомерность как отдельных типов нарциссизма.

В некоторых статьях также употребляются термины, которые часто считаются синонимами грандиозного и уязвимого нарциссизма. Это, вероятно, связано с ранней литературой, которая использовала разные термины для описания различных типов нарциссизма.

Обзор, проведенный в 2008 году, выявил более 50 различных терминов, используемых для характеристики типов нарциссизма. Однако концептуально, каждый из этих ярлыков может быть отнесен либо к напыщенному, либо к уязвимому нарциссизму.

Кроме того, часто используются такие термины, как "явный" и "скрытый", иногда в сочетании с описаниями напыщенного и уязвимого нарциссизма. Некоторые исследователи предполагают, что явный и скрытый нарциссизм можно сравнить с тщеславным и уязвимым нарциссизмом, тогда как другие утверждают, что они являются проявлениями нарциссизма, которые могут присутствовать в обоих типах.

Важно признать, что нарциссизм многогранен, что привело к появлению многочисленных терминов, используемых для описания нарциссов. Хотя некоторые из этих терминов являются валидными конструктами, которые могут помочь идентифицировать различные проявления нарциссизма, особенно в интимных отношениях, где высокий уровень напыщенного и уязвимого нарциссизма ассоциируется с жестоким поведением, неточно описанный и категоризированный контент, найденный в онлайн-статьях, оказывается бесполезным.

Такой контент часто подпитывает тенденцию кабинетных психологов поспешно навешивать на людей ярлыки нарциссов, основываясь на их мнимых нарциссических чертах.

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