Тайна греческой обезьяны. Открытие приматов, переписавшее историю

Раскрывая тайну бронзового века, недавние исследования бросают вызов предыдущим предположениям о торговых путях, освещая более взаимосвязанный мир, чем мы могли себе представить.

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На залитых солнцем стенах Акротири, древнего города, расположенного на живописном греческом острове Санторини, захватывающие фрески уже более полувека поражают воображение историков. Открытые в 1960-1970-х годах, эти фрески показали яркий мир, застывший во времени, позволяя заглянуть в изящное общество, которое процветало более 3600 лет назад, пишет GreekReporter.

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Среди множества животных на фресках изображение голубых обезьян десятилетиями озадачивало экспертов. Сначала считалось, что это африканский вид обезьян. Считалось, что животные олицетворяют контакт между Эгейским морем, строителями Акротири и Египтом, которому способствовали успешные торговые пути.

Однако сейчас появился новый взгляд на эту проблему. Проследив поразительное сходство между обезьянами на росписях и лангурами, видом, происходящим с Индийского субконтинента, команда приматологов бросает вызов распространенному предположению и предполагает более разветвленную сеть торговых путей.

Настенные росписи Акротири сохранились благодаря пеплу от извержения вулкана, накрывшего город в 16 или 15 веке до нашей эры, превратив катастрофу в неожиданную находку для археологов.

Благодаря этим произведениям искусства проступают соблазнительные намеки на развитую цивилизацию, несмотря на невозможность расшифровать древнейшие эгейские письмена. Сложность и запутанность изображенных сцен проливают свет на изящество тогдашнего общества, экономики и культуры.

Разгадка тайны идентификации этих обезьян стала уникальным вызовом для исследователей. Изображениям животных этой эпохи часто не хватает специфики, необходимой для уверенной идентификации определенных видов. В случае с обезьянами, отсутствие физических остатков из поселений Эгейского моря еще больше усложняет дело.

Основная теория, связывающая их с Африкой, основывается на том, что Египет был ближайшим регионом, где обитали местные популяции обезьян, а также имел налаженные торговые связи с Эгейским морем.

Отойдя от традиционного подхода, Мари Парейя и ее команда приматологов сотрудничали с археологами и искусствоведами, чтобы тщательно изучить картины. Анализируя такие факторы, как цвет меха, рисунок, размер тела, пропорции конечностей и положение хвоста, исследователи стремились раскрыть истинную идентичность этих загадочных существ.

Интересно, что обезьяны на фресках имеют характерный серо-голубой оттенок. Хотя ни одна живая обезьяна не имеет голубого меха, некоторые виды имеют небольшие участки голубой кожи, как, например, мандрил.

Имея поразительное сходство с нарисованными обезьянами, лангуры двигаются в особой манере, что является ключевой отличительной чертой, которая помогла их идентифицировать.

Открытие этих индийских лангуров, расписанных в Древней Греции, дает интригующее представление о международных связях мира бронзового века. Археологические данные указывают на то, что народы Эгейского моря имели доступ к широкому спектру минералов, в частности олова, лазурита и сердолика, происходивших из регионов вплоть до западной границы современного Ирана.

Однако удивительный уровень художественной детализации фресок Акротири позволяет предположить, что художники могли непосредственно встречаться с живыми животными во время своих путешествий за границу, что свидетельствует о глобализированной природе того времени.

Фрески поселения бронзового века Акротири

Это междисциплинарное исследование показывает важность сотрудничества между учеными из разных областей. Без опыта приматологов уверенная идентификация этих животных осталась бы недостижимой. И наоборот, археологи, возможно, не начали бы исследования этих древних взаимодействий человека и приматов без инсайтов.

Совместными усилиями они распутали увлекательную историю древних торговых сетей и межкультурных контактов, углубив наше понимание взаимосвязи цивилизаций в далеком прошлом.

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