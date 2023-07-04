Наслоение цивилизаций: археологи нашли древние алтари эллинистического периода (фото)

Археологи в Сегесте сделали важное открытие, о чем сообщает Институциональный портал Сицилийского региона. Во время раскопок, продолжающихся на этом месте, они раскопали алтарь, который датируется эллинистическим периодом.

Сегеста, некогда выдающийся город эллинов, народа итальянского происхождения, делила остров Сицилию с финикийскими и греческими поселенцами. Точное происхождение Сегесты остается неизвестным, но древнейшее письменное упоминание о городе датируется примерно 580 годом до нашей эры. Это упоминание описывает конфликт между Сегестой и Селином, который сегодня известен как Селинунте, пишет HeritageDaily.

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В культурном плане город испытал явное влияние греков, о чем свидетельствуют надписи, найденные на глиняной посуде. Местный говор использовал греческий алфавит.

В 5 веке до нашей эры город заключил союз с Афинами. Именно в этот период Сегеста призвала афинян отправиться в злополучную Сицилийскую экспедицию — военную кампанию, происходившую в более широком контексте Пелопоннесской войны между Афинами и их противниками — Спартой, Сиракузами и Коринфом.

Руины Сегесты расположены в северо-западном регионе Сицилии, вблизи вершины Монте-Барбаро. Остатки этого некогда цветущего города включают дорический храм, агору (центральное общественное пространство), амфитеатр и различные участки городских стен.

Археологи обнаружили два каменных архитектурных элемента, которые после тщательного исследования идентифицировали как алтари эллинистического периода Фото: Sicilian Region Institutional Portal

Недавние раскопки на сооружении, известном как Каса-дель-Наварка, принесли невероятные результаты. Археологи обнаружили два каменных архитектурных элемента, которые после тщательного исследования идентифицировали как алтари эллинистического периода.

Эти алтари могли располагаться в жилых домах для поклонения. Первый элемент демонстрирует декоративную лепнину, украшенную маленькими овальными фигурками, напоминающими бусины из ожерелья. Кроме того, есть рельеф с изображением корзин, переполненных большим количеством цветов и фруктов. Также заметна резная прорезь для вставки металлического крючка.

Второй элемент имеет с трех сторон тесаную поверхность, что свидетельствует о том, что когда-то он был оштукатурен. К сожалению, лишь некоторые декоративные элементы остались нетронутыми, в частности лепной карниз.

Франческо Паоло Скарпинато, региональный советник по вопросам культурного наследия, отметил: "Раскопки продолжают открывать постоянно меняющиеся остатки, освещая новые перспективы и интерпретации места, где наслоились несколько цивилизаций".

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