Случайная находка: испанский фермер нашел древний артефакт весом 3 тонны

Работая в роще вблизи города Баэна, фермер нечаянно наткнулся на массивную каменную реликвию, когда выкорчевывал оливковое дерево. На фотографии, опубликованной мэрией города Баэна, видно, что артефакт имеет примерно круглую форму.

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На находке замечено по меньшей мере три канавки, идущие по его стороне. В пресс-релизе городские власти сообщили, что изношенный камень является древнеримским жерновом, специально предназначенным для отжима оливок и добычи оливкового масла, пишет Charlotte Observer.

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Этот тип жерновов, известный как трапетум, возник в Греции и со временем распространился на огромных пространствах древнеримской империи. Для работы такой мельницы рабочие растирали оливки с помощью второй части, которая идеально входила в чашеобразный паз, вращавшийся с помощью длинной палки. Артефакт имеет высоту около 0.9 метра и диаметр около 1.2 метра. Поражает то, что артефакт весит почти 3 тонны.

Археолог Хосе Антонио Морена оценил возраст жернова примерно в 2 000 лет. Морена также предположил, что эта замечательная находка служит доказательством того, что оливковые рощи Баэны выращивали, собирали урожай и даже экспортировали во времена Древнего Рима.

В мэрии подтвердили, что, несмотря на тысячелетия, Баэна продолжает процветать благодаря производству оливкового масла. Регион окутан оливковыми рощами, а его богатая местная история отмечается в Музее оливковых рощ и масла.

Городские власти объявили о планах восстановить, проанализировать и в конце концов перенести жернова в Муниципальный исторический музей Баэны. Расположенный в провинции Кордова, Баэна находится примерно в 230 милях к юго-западу от Мадрида, что делает его идеальным местом для изучения древнего прошлого Испании и ее длительной связи с производством оливкового масла.

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