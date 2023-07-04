Древние ямы с неизвестным назначением: памятник людей мезолита заинтриговал ученых (фото)

В Бедфордшире сделано археологическое открытие: исследователи раскопали доисторический памятник, насчитывающий до 25 ям. Расположенные в Линмере, эти ямы датируются периодом мезолита, который охватывает от 12 000 до 6 000 лет назад.

Ямы имеют четко выраженную структуру, они расположены на линиях и сконцентрированы вокруг бывших русел ручьев, что позволяет предположить их потенциальное духовное или ритуальное назначение. Что делает это место особенно примечательным, так это огромное количество ям на одной территории, которое превосходит любую другую локацию в Англии и Уэльсе, включая знаменитый Стоунхендж. Применяя радиоуглеродный метод, исследователи определили, что эти ямы возникли между 7 700 и 8 500 годами назад, пишет the Guardian.

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Исследование возглавляет команда археологов из Лондонского археологического музея (Mola). Они освещают исключительную важность этого места из-за дефицита таких значительных мезолитических памятников в Соединенном Королевстве. Доказательства этого периода, как правило, ограничиваются кремневыми орудиями труда и редкими останками убитых животных.

Профессор Джошуа Поллард, эксперт из Саутгемптонского университета, который ранее работал над значительными проектами, связанными с ландшафтами Стоунхенджа и Эйвбери, описывает это открытие как чрезвычайно увлекательное. Хотя подобные большие и загадочные ямы находили в других частях Британии, ямы в Линмере выделяются своим значительным количеством и широким охватом.

Применяя радиоуглеродный метод, исследователи определили, что эти ямы возникли между 7 700 и 8 500 годами назад Фото: MOLA

Сооружение таких больших ям было бы чрезвычайным достижением. Каждая яма имеет круглую форму, шириной до 5 метров и глубиной до 1,85 метра, с крутыми боками, которые время от времени переходят в более широкое основание.

Раскопки на этом участке происходили в рамках двух отдельных строительных проектов, причем компании Albion Archaeology и Mola проводили раскопки на разных участках. В некоторых ямах археологи обнаружили кости животных, что является важным источником доказательств. Среди останков — аурохи, вымерший дикий вид крупного рогатого скота, что указывает на то, что этих животных потребляли древние жители.

Исследователи размышляли над тем, служили ли эти ямы для таких целей, как охота или хранение пищи. Однако учитывая их форму и размер, эти теории кажутся маловероятными. Археологов особенно заинтриговало то, что ямы расположены многочисленными прямыми линиями, тянущимися до 500 метров в длину. Хотя в Британии существуют и другие мезолитические ямы с подобным расположением, ямы в Линмере, похоже, связаны с бывшими руслами ручьев.

В некоторых ямах археологи обнаружили кости животных, что является важным источником доказательств Фото: Adam Williams/Albion Archaeology

Археологи предполагают, что трудоемкое строительство этих ям, их схемы выравнивания и близость к воде указывают на определенное духовное или ритуальное значение. Вполне вероятно, что они обозначали важные места в ландшафте, потенциально связанные с крупными небесными событиями, такими как солнцестояние. Исследователи активно изучают эту возможность.

В период мезолита отступление ледникового покрова и повышение уровня моря изолировали Британию от континентальной Европы. Эта эпоха стала решающим трансформационным периодом в истории Соединенного Королевства. Итак, изучение места, где люди оставили такой выразительный след в ландшафте, имеет потенциал значительно улучшить наше понимание этих древних сообществ.

Другие ямы еще могут быть обнаружены в окрестностях, поскольку археологи продолжают анализировать артефакты и улики в лаборатории. Они стремятся определить, все ли ямы вырыты и использованы одновременно, а также получить представление об окружающей растительности. Предыдущие исследования уже обнаружили следы дуба, орешника и сосны, в то время как пыльца мезолита в настоящее время находится под пристальным вниманием.

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