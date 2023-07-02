В поисках Нэнси. Британские археологи ищут останки самой известной слонихи Англии

Археологи из южного Глостершира начали поиски места захоронения известную слониху 19-го века, который был частью странствующего зверинца. Хотя историки обычно раскапывают древние памятники, их внимание привлекли поиски легендарного животного, по имени Нэнси.

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Считается, что она погибла в 1891 году после того, как сбежала и наелась ядовитых тисовых листьев. По местной легенде, ее последнее пристанище находится где-то в городке Кингсвуд, пишет the Guardian.

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Wessex Archaeology, ведущей организации, специализирующейся на археологии и наследии, поручено провести геофизическое исследование с целью выявления возможных следов Нэнси.

Том Ричардсон, геофизик, объяснил, что их команда привыкла к различным видам исследований, но поиск захоронений слонов викторианской эпохи — это новое дело. Он выразил уверенность, что радиолокационное оборудование, которое ученые используют, сможет обнаружить могилу такого размера, поскольку оно оставит значительную полость.

В викторианскую эпоху и в начале 20-го века зверинцы с экзотическими животными пленили воображение публики и были чрезвычайно популярной формой развлечений. Эти зверинцы часто могли похвастаться большой коллекцией животных, приобретенных за бешеные деньги у дилеров, которые имели агентов в крупных портовых городах, таких как Ливерпуль.

В коллекцию входила девятилетняя слониха Нэнси, а также верблюды, львы и львицы, бенгальские тигры, священный индийский бык, леопарды, белые и бурые медведи, гиена и стая волков Фото: The National Fairground and Circus Archive/The University of Sheffield

Кингсвудская слониха принадлежала зверинцу Бостока и Вомбвелла, который, как сообщала газета "Бристоль Меркьюри" в 1891 году, стал лагерем на восемь дней возле станции Лоуренс Хилл, неподалеку от Кингсвуда. В коллекцию входила девятилетняя слониха Нэнси, а также верблюды, львы и львицы, бенгальские тигры, священный индийский бык, леопарды, белые и бурые медведи, гиена и стая волков.

Совет Южного Глостершира заказал Wessex Archaeology эти поиски в рамках проекта регенерации стоимостью 25 миллионов фунтов стерлингов, направленного на возрождение Кингсвуда и прилегающих территорий, включая частичную пешеходную схему.

Доктор Стив Уорд, историк и писатель, охарактеризовал поиски как увлекательный квест по изучению местной истории.

Эти выставки считались образовательными, и семьи поощряли приводить своих детей, чтобы они могли наблюдать за животными. Однако простого наблюдения было недостаточно; публика также стремилась к развлечениям, что привело к выступлениям смотрителей животных, особенно с крупными хищниками и слонами.

Доктор Уорд признал, что современное сознание, скорее всего, осудило бы обращение с животными в 19-м веке. Однако учитывая контекст того периода, многие животные получали надлежащий уход, поскольку их благополучие было важным для существования владельцев зверинцев.

Слоны, в частности, имели значительную ценность, и их потеря стала бы значительным ударом. Записи показывают, что смотрители удовлетворяли каждую их потребность, даже спали рядом с ними, чтобы быть ближе.

Открытие крокодила 19-го века под школьным классом в Рондде, Уэльс, во время ремонтных работ в прошлом году демонстрирует, что похороненные существа, которые сначала считались мифом, действительно можно найти. По словам доктора Уорда, независимо от результата поисков Кингсвудскую слониху, ее легенда будет жить.

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