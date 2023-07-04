Жара сжимает хватку на горле Земли: к 2100 году 80% кораллов столкнутся со смертоносной болезнью

Новое исследование показывает, что глобальное потепление вскоре приведет к беспрецедентному распространению коралловых болезней.

Ученые неустанно предупреждают, что если человечеству не удастся сдержать глобальное потепление Земли, это приведет к печальным последствиям уже к концу нынешнего десятилетия, а к концу столетия нас и вовсе ждет еще одно массовое вымирание видов. Новые данные свидетельствуют, что под угрозой смертельной опасности оказалась и большая часть кораллов во всем мире, пишет Sci Tech Daily.

Новое исследование группы ученых из Университета Нового Южного Уэльса (Сидней, Австралия) показывает, что воздействие изменений климата на экосистему кораллов может оказаться значительно более губительным, чем исследователи предполагали ранее.

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Ученые провели метаанализ, в котором проанализировали данные более сотни исследований здоровья кораллов. В этих работах ученые сосредоточились на изучении симптомов болезней коралловых рифов. Далее они связали данные о болезнях с данными о температуре океана. Это позволило понять, как изменение климата, а в особенности потепление океана, влияет на распространенность коралловых болезней во всем мире. После этого ученые использовали моделирование, чтобы понять, как заболевания будут развиваться далее, в зависимости от дальнейшего потепления климата.

Результаты исследования свидетельствую, что заболеваемость кораллов увеличивается с повышением температуры океана. Лишь за последние четверть века распространение увеличилось на 10%. Моделирование будущих сценариев показывает, что уже к концу столетия распространение коралловых болезней может увеличиться до 76,8%, при условии, если температура продолжит расти. Отметим, что эти результаты соответствуют самому консервативному сценарию.

По словам ведущего автора исследования, доктора философии, кандидата в Школе биологических наук, наук о Земле и окружающей среде Саманты Берк, результаты исследования показывают разрушительное воздействие глобального потепления и повышения температуры океана на здоровье кораллов по всему миру.

Берк также отмечает, что сегодня болезни кораллов являются одной из самых распространенных причин их гибели. Моделирование показывает, что с каждым годом ситуация будет только ухудшаться, а потому шаги для смягчения последствий изменения климата необходимо предпринять уже сейчас.

Результаты исследования также предполагают, что наибольшему риску подвергнутся кораллы в Тихом океане, ухудшением их состояния также будет наблюдаться в Атлантическом и Индийском океане, однако не в таких масштабах.

Отметим, что коралловые рифы играют важную роль в морской экосистемы, поддерживая около четверти мировой рыбы. Кроме того, они чрезвычайно важны для прибрежных сообществ, полагающихся на них для рыболовства и туризма. Также они обеспечивают некоторую защиту от штормов и береговой эрозии. По словам Берк, кораллы по праву можно считать строителями среды обитания — без них не будет ни рифовой среды, ни прибрежной промышленности.

Известно, что болезнь кораллов возникает, когда их иммунная система скомпрометирована. Как правило, это происходит после заражения патогеном, например бактериями или грибками, которые вызывают заболевания у животных.

Берк отмечает, что заболевания кораллов значительно отличается от их обесцвечивания. Одни болезни действуют быстрее, другие — медленнее, однако в конце концов в большинстве случаев кораллы умирают. Поскольку рифы формируются продолжительное время, это может означать, что кораллы попросту не смогут восстановиться и тогда целые участки рифа могут быть утеряны навсегда.

Исследователи отмечают, что инфекционные патогены всегда были опасными для здоровья кораллов, однако изменение температуры воды увеличивает их стресс — в результате они становятся еще более восприимчивыми к различным бактериям и гребкам.

До сих пор относительно неизвестно, являются ли микробы, связанные с больными кораллами, причиной или симптомом болезни, просто кораллы больны, а их ткани отмирают. Берк считает, что потребуется больше исследований и наблюден, чтобы лучше понять, как и почему болеют кораллы, а главное, как это предотвратить, или хотя бы смягчить последствия.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли гигантский коралловый риф, который перевернул их представления об океане.