Создавая невозможное: как образовались "живые" мосты Индии, соединяющие более 75 отдаленных сел

В густых джунглях штата Мегхалая можно увидеть сочетание человеческой изобретательности и сосуществования с природой. Местные народы кхаси и джайнтии, хорошо знакомые с коварными вызовами жизни в этих лесах, нашли гениальное решение для навигации на своей местности: живые корневые мосты.

Эти мосты, известные на местном уровне как Jingkieng Jri, необычные конструкции. Вероятнее всего, они — результат десятилетий кропотливого труда человека, который тщательно манипулировал ростом корней деревьев, чтобы сформировать сложные и прочные пути, пишет IFLScience.

Процесс строительства мостов заключается в том, что корни каучукового дерева, научное название которого Ficus elastica, прорастают над бамбуковыми лесами. В результате получается великолепное инженерное произведение, способное выдержать вес примерно 50 человек, в том числе верхом на лошадях.

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В знак признания их исключительного мастерства, в 2022 году мосты Jingkieng Jri включили в "предварительный список" ЮНЕСКО, что означает первый шаг к потенциальному включению в список объектов Всемирного наследия.

Это гениальное решение инфраструктурных проблем имело трансформационное влияние, в частности, соединив более 75 отдаленных деревень, расположенных в одном из регионов Земли, где выпадает больше всего осадков. Мегхалая может похвастаться деревней Мавсинрам, наиболее известной как самое дождливое место на планете.

Чтобы преодолеть огромное препятствие, которое создают разливы рек во время сезона муссонов, местные племенные общины создали эти "живые" корневые мосты, обеспечивающие безопасный способ передвижения по региону.

Что отличает эти мосты от обычных сооружений, созданных человеком, так это их уникальный состав. Благодаря процессу, известному как инокуляция корней, живые материалы переплетаются между собой, образуя мосты, которые могут выдерживать бурные погодные условия, характерные для Мегхалаи.

В то время как искусственные сооружения могут разрушаться под воздействием таких экологических явлений, "живые" корневые мосты выдерживают и со временем становятся сильнее. Любые повреждения, которым подвергаются эти живые структуры, можно легко отремонтировать, обеспечив их долголетие.

Исследование пролило свет на удивительное разнообразие, которое демонстрирует Jingkieng Jri. Различные техники используют для создания не только мостов, но и лестниц, платформ, башен и даже конструкций, предназначенных для смягчения эрозии и оползней.

Более того, сами каучуковые деревья приносят дополнительную пользу местным общинам. Благодаря своим особенностям эти деревья действуют как естественный гидроизолятор, предлагая защиту и устойчивость жителям региона.

ЮНЕСКО признает многогранное значение этих жилых сооружений на основе фикусов, которое выходит за пределы их практического назначения. Кроме того, что они играют важную социально-экономическую роль в каждой деревне, жилые структуры на основе фикусов также способствуют сохранению экологии через восстановление лесов и прибрежных территорий.

Коренные жители, состоящие из фермеров и охотников, остаются глубоко связанными с этими жилыми структурами, тем самым увековечивая несокрушимый дух своих предков.

В джунглях Мегхалаи, где множество вызовов и господствуют силы природы, неземная красота и функциональный блеск "живых" корневых мостов продолжают вызывать трепет и восхищение. Эти свидетельства человеческой изобретательности и сосуществования служат острым напоминанием об огромной силе сотрудничества между человечеством и миром природы.

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