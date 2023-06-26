Призраки, Ку-клукс-клан и массовые казни. Что спрятано по ту сторону мистического моста в Техасе

Известный как Goatman's Bridge, одно лишь упоминание о нем вызывает в воображении причудливый подвесной мост, который охраняет странное существо, наполовину человек, наполовину коза. Однако это еще далеко не все ужасы, реальные и мистические, связанные с ним.

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Мост Олд-Алтон, также известный как Goatman's Bridge (мост Козопаса), — это исторический железный мост, соединяющий техасские города Дентон и Коппер-Каньон. Независимо от фантастических размышлений, которые может он вызвать, реальность оказывается гораздо мрачнее. Хотя рассказ о нем дрейфует в область городских легенд, он остается переплетенным с жуткой историей, которую никто не желает упоминать: Ку-клукс-клан и его ужасные массовые убийства, пишет Grunge.

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Удивительно, но Goatman's Bridge происходит не от мифического фавна или другого лесного существа, а от скромного козопаса. Однако легенда, окружающая мост Олд-Алтон, иногда включает присутствие призрачной фигуры с козьей головой, которая преследует людей на нем.

Существуют разные версии этой истории, но согласно Atlas Obscura, она основана на местной легенде о фермере, который разводил черных коз. В 1938 году якобы ККК (Ку-клукс-клан) организовал его убийство, используя веревку, чтобы задушить его, прикрепив другой конец к Олд-Алтону, и, в конце концов, сбросив его в глубину.

Однако, когда преступники в капюшонах вернулись, чтобы забрать тело, оно уже исчезло. Впоследствии появилось множество сообщений, в которых подробно описывались призраки и жуткие инциденты, происходившие вблизи моста.

Legends of America предлагают подробный рассказ о Goatman's Bridge, идентифицируя превращенное привидение как Оскара Уошберна. Местные жители называли его Козопасом, признавая его репутацию честного и успешного бизнесмена.

Легенда предполагает, что ККК затаил злобу к Уошберну и той роковой ночью похитил его из дома с намерением линчевать. Столкнув его с моста и обнаружив, что он уже не висит в петле, нападавшие продолжили расправу над остальными членами его семьи.

Многочисленные сообщения рассказывают о странных и непонятных событиях возле моста. Свидетели делятся, что встречали Козопаса, который бродил по близлежащим лесам и пересекал мост. Иногда он появляется как одинокий призрак, а иногда его сопровождают призрачные козы.

Некоторые даже утверждают, что видели, как он держал по голове животного под каждой рукой, а другие описывают его как призрачное сочетание человека и козы. Кроме того, из окрестных лесов доносятся тревожные звуки, включая рычание, смех и безошибочный топот лошадиных копыт. А еще люди сообщали, что слышали плеск воды под мостом. Согласно Atlas Obscura, считается, что если трижды постучать по мосту, то можно вызвать Козопаса.

Не менее опасным представляется подъезд к мосту на автомобиле. Говорят, что выключение фар на мосту вызывает Козопаса так же как и двойной сигнал, который якобы открывает его пламенные глаза. Рядом с мостом находили брошенные автомобили, а транспортные средства, как сообщается, выходят из строя, когда они находятся недалеко от него.

Как и во многих увлекательных историях о призраках, в легенде о Goatman's Bridge достаточно правдоподобия со сверхъестественными элементами, чтобы придать ей достоверности. Даже при отсутствии паранормальных явлений, история сохраняет призраков.

Бесспорно, независимо от присутствия призрака, было бы глупо блуждать в темноте возле старого деревянного моста, подвешенного над оврагом в глубине леса. Известно, что власти закрыли мост для автомобильного движения в 2001 году, перенаправив дорогу на новопостроенный мост неподалеку. Тем не менее легенда уже успела пустить корни.

Сегодня любознательные искатели привидений все еще могут ступить на Goatman's Bridge. Кроме того, город Дентон на своем официальном вебсайте включил мост в перечень самых посещаемых достопримечательностей. А различные компании предлагают информацию о реальных экспедициях охоты на привидений на этом месте.

Как бы там ни было, Goatman's Bridge продолжает вызывать восхищение и завораживать своими тайнами. В конце концов именно поэтому его легенда будет жить еще много лет.

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