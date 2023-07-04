Мировой океан закипает. Как рекордные температуры отобразятся на повседневной жизни человечества

С середины марта 2023 года спутники фиксируют зашкаливающие температуры океана — они достигли самого высокого уровня за последние 40 лет.

Мониторинговые службы зафиксировали, что с середины марта 2023 года температура Мирового океана была зашкаливающей — наблюдения показывают, что она достигла самого высокого уровня за последние 40 лет наблюдений, пишет Inverse.

Исследователи предполагают, что столь высокие температуры оказывают разрушительное воздействие на экосистемы по всему миру. Например, ученые фиксируют повышение температуры Японского моря на 4 градуса по Цельсию, а Индийский муссон, связанный с условиями в теплом Индийском океане, оказался значительно ниже ожидаемой силы.

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Кроме того, ученые фиксируют, что уровень осадков в Испании, Франции, Англии и на всем Скандинавском полуострове стал значительно ниже нормы. Предполагается, что это связано с беспрецедентной морской жарой, которая обрушилась на восточную часть Северной Атлантики. Данные показывают, что температура поверхности моря от побережья Африки и до Испании была на 1-3 градуса по Цельсию выше нормы.

Что происходит

По словам ученой из Технологического института Джорджии Аннализы Бракко, частично в том, что происходит виноват Эль-Ниньо — климатическое явление, которое в данный момент развивается в экваториальной части Тихого океана. Это явление характеризуется теплыми водами в центральной и восточной части Тихого океана и оказывает ослабляющий эффект на пассаты в тропиках. В свою очередь ослабление этих ветров может повлиять на океаны и сушу по всему земному шару.

Однако дело не только в Эль-Ниньо. Бракко отмечает, что в основе всего, что сейчас происходит в мире лежит глобальное потепление, поскольку деятельность человека привела к увеличению концентрации парниковых газов. Отметим, что последние три года океан был подвержен влиянию Ла-нинья, явлению, которое оказывает противоположный охлаждающий эффект. Когда его действие завершилось, охлаждающий эффект был отключен и тенденция к нагреву Земли стала все более очевидной.

Кроме того, арктический морской лед чрезвычайно уязвим в мае и начале июня, что также внесло свою лепту в нагрев океана. Потеря ледяного покрова может повысить температуру воды, так как темная открытая вода поглощает солнечное излучение, которое лед отражает обратно в космос. Все это в той или иной степени отражается по всему миру.

Необычная атлантическая жара

По словам Бракко, теплые воды и умеренные ветры в восточной части Северной Атлантики принесли продолжительную солнечную и теплую погоду за месяц, в нормальных условиях более 70% из этих дней сопровождались бы ливнями.

В данный момент весь сельскохозяйственный сектор Норвегии готовится к сильнейшей засухе, подобной той, что обрушилась на Норвегию в 2018 году и снизила урожайность на 40% от нормы. Отметим, что многие ученые сейчас сосредоточены на понимании причин необычайно высоких температур в восточной части Северной Атлантики.

Известно, что ослабленные ветры привели к тому, что Азорские острова, являющиеся полупостоянной системой давления над Атлантикой и влияющей на погоду в Европе, стали особенно слабыми и весной принесли меньше пыли из Сахары над океаном. Ученые полагают, что это могло увеличить количество солнечной радиации. Также предполагается, что снижение антропогенных выбросов аэрозолей в США и Европе за последние лет привело к улучшению качества воздуха, однако также могло и снизить охлаждающий эффект таких аэрозолей.

Ослабление муссона в Южной Азии

По словам Бракко, в Индийском океане Эль-Ниньо, как правило, вызывает потепление воды в апреле и мае, что также может привести к ослаблению важного индийского муссона. Существует предположение, что именно это и происходило с середины мая до середины июня 2023 года, когда сезон дождей оказался намного слабее, чем предполагали исследователи.

Предполагается, что в дальнейшем это может стать проблемой для значительной части Южной Азии, где большая часть сельского хозяйства по-прежнему сильно зависит от летних муссонов, в связи с отсутствием оросительных систем.

Кроме того, ученые также фиксируют, что в этом году В Аравийском море наблюдается чрезвычайно медленно движущийся циклон, что лишает землю влаги и осадков на несколько недель. Исследователи полагают, что если штормы будут задерживаться и дальше, это может привести к продолжительной засухе, лесным пожарам и морской жаре.

Сезон ураганов в Северной Америке

Как правило, в Атлантике вместе с Эль-Ниньо приходит и ослабление пассатов, что подавляет активность ураганов. Однако теплые атлантические температуры могут усилить эти штормы. В данный момент ученые не могут спрогнозировать, что пересилит в конце концов — жара океана или последствия Эль-Ниньо.

Риск морских тепловых волн в Южной Америке

Волны морской жары также способны оказывать влияние на морские экосистемы, обесцвечивание коралловых рифов, вызывая гибель или перемещение целых популяций. Отметим, что речь идет об экосистемах, которые обеспечивают пищей около 1 миллиарда человек во всем мире.

По словам Бракко, рифы Галапагосских островов уже столкнулись с обесцвечиванием и гибелью от Эль-Ниньо. В то же время Японское море и восточная часть Средиземного моря теряют свое биоразнообразия из-за инвазивных видов, например, гигантских медуз и крылаток, которые уверенно себя чувствуют в более теплых водах.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что дьявольски горячий океан странным образом влияет на рыб.