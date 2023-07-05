Космический аппарат NASA выжил, приблизившись к Солнцу на 94% расстояния от Земли

Солнечный зонд "Паркер" смог подлететь очень близко к нашей звезде и несмотря на экстремальные условия, продолжает свою работу.

В прошлом месяце NASA сообщило о том, что космический аппарат "Паркер" смог раскрыть еще одну тайну Солнца, а в конце июня он совершил 16-й облет нашей звезды, пишет Forbes.

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Согласно сообщению NASA, 27 июня этого года космический аппарат "Паркер" совершил уже 16-й облет Солнца и оказался на очень близком расстоянии от нашей звезды. Зонду удалось подлететь на дистанцию в 8,5 млн км, а это примерно 94% расстояния от Солнца до Земли, которое составляет почти 150 млн км. При этом скорость его движения составляла ошеломительные 584 тысячи км/час. Ученые заявили, что аппарат работает нормально и продолжает свою научную деятельность.

Как уже писал Фокус, в июне NASA сообщило о том, что космический аппарат смог сделать важное открытие, которое касается нашей звезды. Он обнаружил источник быстрых солнечных ветров в верхнем слое атмосферы звезды –короне Солнца.

Космический аппарат "Паркер" отправился изучать нашу звезду еще в 2018 году и для того, чтобы менять свою орбиту вращения вокруг Солнца он использует гравитацию Венеры. То есть он совершает гравитационные маневры вокруг планеты, чтобы выйти на еще более близкую орбиту вокруг звезды.

27 июня этого года космический аппарат "Паркер" совершил уже 16-й облет Солнца и оказался на очень близком расстоянии от нашей звезды Фото: NASA

За последние годы зонд совершил уже 5 близких пролетов мимом Венеры и 21 августа совершит шестой из семи запланированных гравитационных маневров, чтобы в итоге в сентябре этого года выйти на орбиту вокруг Солнца на расстоянии в 7,2 млн км от поверхности звезды. Учитывая все большую активность Солнца, то следующие маневры солнечного зонда особенно важны для ученых.

Что касается активности Солнца, то как уже писал Фокус, недавно ученые зафиксировали появление очередной самой мощной из возможных на звезде вспышки. Это была вспышка класса Х1.1 и поток заряженных частиц, который врезался в нашу планету, вызвал отключение радиосвязи на 30 минут в некоторых регионах Земли. Также ученые ожидали вероятное появление геомагнитной бури.

Одна из главных задача аппарата "Паркер" состоит в том, что с его помощью ученые хотят понять, как появляются высокоэнергетические частицы, создающие солнечный ветер. Это постоянный поток солнечных частиц, которые улетают далеко в космос и доходят до края Солнечной системы, где сталкиваются с межзвездной средой. То есть это и есть невидимая граница нашей звездной системы.

Ученые очень хотят лучше понять природу Солнца и всех его процессов, чтобы лучше предсказывать космическую погоду. Это касается появления вспышек на Солнце, с выбросом потока заряженных частиц, и корональных выбросов массы, которые достигая Земли, вызывают не только красивые полярные сияния, но и приводят к отключениям радиосвязи и могут влиять на работу энергосистем. Эти же события взывают геомагнитные бури на нашей планете.

Также Фокус писал о том, что с помощью еще одного солнечного зонда, под названием Solar Orbiter, ученые смогли обнаружить в короне Солнце ранее неизвестное явление.