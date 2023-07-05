Найдет обломки до 1 см. На орбите Земли испытан новейший космический мусорщик

Новая технология сможет отследить траекторию самых маленьких кусочков мусора в космосе.

В британской компании ODIN Space заявили, что новый метод отслеживания крошечных фрагментов космического мусора прошел первые демонстрационные испытания на орбите, пишет Space.

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2 года британская компания ODIN Space занималась созданием новой технологии отслеживания очень маленьких кусочков космического мусора, который невозможно обнаружить сейчас. Первый датчик для обнаружения таких кусочков был размещен на спутнике ION компании D-Orbit, который отправили в космос в конце июня.

В компании ODIN Space заявили, что их датчик работает нормально, и учитывая свою очень высокую чувствительность, улавливает движение самых крошечных обломков на орбите.

Сейчас известно о том, что вокруг Земли вращаются десятки тысяч обломков космического мусора. Эксперты считают, что их количество будет очень быстр расти в ближайшие десятилетия из-за роста количества космических запусков.

Нынешние методы отслеживания космического мусора позволяют обнаружить фрагменты размером не меньше 10 см. Но в компании ODIN Space считают, что их датчик сможет обнаружить обломки размером до 1 см, которые летят почти незаметно со скоростью пули и представляют угрозу для спутников, космических станций и другой инфраструктуры в космосе.

Новая технология сможет отследить траекторию самых маленьких кусочков мусора в космосе Фото: space.com

По словам представителей ODIN Space, теперь компания нацелена на запуск в космос большого количества подобных датчиков, чтобы обеспечить безопасность работы спутников и другой инфраструктуры.

В британской компании хотят не останавливаться на достигнутом и планируют создать датчик для отслеживания космического мусора, который сможет обнаружить обломки размеров в 0,1 мм. Таким образом частные и государственные компании из разных стран смогут получить подробную информацию о движении самых крошечных обломков, чтобы корректировать орбиты своих спутников и других аппаратов на орбите.

Фокус уже писал о том, что ученые разработали притягивающий луч, чтобы навести порядок в космосе. Этот луч можно использовать для очистки космоса от мусора.

Также Фокус писал о том, что были названы объекты, которые могут запустить апокалипсис на орбите Земли. В списке самых опасных объектов на околоземной орбите в основном фигурируют советские и российские космические аппараты.