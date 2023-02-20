Наследие СССР и России. Названы объекты, которые могут запустить апокалипсис на орбите Земли

В списке самых опасных объектов на околоземной орбите в основном фигурируют советские и российские космические аппараты.

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Околоземное пространство заполнено огромным количеством космического мусора. Тысячи неработающих спутников и миллионы обломков летают в космосе и постоянно существует угроза, что они столкнутся, что приведет к еще большему захламлению околоземной орбиты. Ученые назвали несколько объектов, которые представляют самую большую угрозу не только для действующих космических аппаратов, но и для нашей планеты, пишет Space.

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Только за последний месяц уже дважды ученые наблюдали за ужасными последствиями скопления огромного количества космического мусора на орбите. Как уже писал Фокус, в конце января этого года отработанная верхняя ступень российской ракеты чуть не столкнулась с неработающим российским спутником, что могло привести к появлению тысяч новых обломков. А в начале февраля, как уже писал Фокус, загадочный российский спутник распался на 85 фрагментов, достаточно больших, чтобы их можно было отслеживать с Земли.

Оба этих события произошли в том участке космоса, который находится слишком высоко над Землей и подобный космический мусор не подвержен очищающему действию земной атмосферы. Потому этот регион ученый называют "плохим местом". Издание Space составило список самых опасных искусственных объектов, которые угрожают не только действующим аппаратам, но и самой планете.

[ + – ] Околоземное пространство заполнено огромным количеством космического мусора. Тысячи неработающих спутников и миллионы обломков летают в космосе и постоянно существует угроза, что они столкнутся, что приведет к еще большему захламлению околоземной орбиты Фото: ESA

Разгонные блоки российских космических ракет

По словам ученых, самую большую угрозу несут отработавшие ступени советских и российских космических ракет и большие спутники, которые были запущены еще в эпоху Холодной войны и в начале 2000-х годов.

"Эти неработающие объекты не могут маневрировать и летают свободно в космосе, а потому являются очень большой угрозой для действующих аппаратов. К тому же они при столкновении могут создавать тысячи новых фрагментов", — говорит Даррен Макнайт из американской компании LeoLabs, которая занимается отслеживанием космического мусора.

Компания следит за движением 18 разгонных блоков советских и российских космических ракет "Зенит", вес которых составляет примерно 10 тонн, а длина – 11 метров. Эти верхние ступени ракет вращаются вокруг Земли на высоте в 840 километров. Они постоянно пролетают мимо разных неработающих спутников, а их столкновение приведет к появлению миллионов обломков.

"Эти столкновения могут вызвать настоящую цепную реакцию. То есть одно столкновение приведет к появлению миллионов обломков, а те в свою очередь столкнуться с еще большим количеством космического мусора. А на такой высоте потребуются столетия, чтобы все эти фрагменты спустились ниже и сгорели в атмосфере", — говорит Джонатан Макдауэлл Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, США.

Верхние ступени космических ракет семейства "Космос" и шпионские спутники

По словам Макнайта, инцидент, который произошел на орбите в конце января был спровоцирован разгонным блоком космической ракеты семейства "Космос", которую использовали в СССР, а затем и в России. Масса этой ступени составляет 1,5 тонны. С помощью этой ракеты Советы, а позже РФ запустили в космос 145 спутников-шпионов и спутников связи на высоту в 975 км. Спутники, каждый из которых имеет массу в 800 кг и больше не используются, все еще летают в космосе в качестве мусора, как и ракеты, которые их запустили.

[ + – ] Только за последний месяц уже дважды ученые наблюдали за ужасными последствиями скопления огромного количества космического мусора на орбите Фото: space.com

Фрагменты китайской противоспутниковой ракеты

Еще одной проблемой ученые называют движение в космосе верхней ступени китайской ракеты SL-16, с помощью которой КНР провели испытание по уничтожению спутников. Эта ступень, весом в 10 тонн и через 16 лет после запуска продолжает летать в космосе пересекаясь с тысячами обломков сбитого ею китайского космического аппарата весом в 750 кг.

Ученые считают, что тысячи обломков, которые появились в результате попадания ракеты все еще летают на разных высотах от 1700 до 350 км над Землей. По словам ученых, 2800 обломков бесконтрольно летают над планетой и угрожают работающим космическим объектам.

Спутники наблюдения за Землей

Еще одним опасным космическим мусором ученые называют огромный, весом в 9 тонн, спутник Европейского космического агентства Envisat, который вышел из строя еще в 2012 году. Это спутник, предназначенный для наблюдения за Землей, все еще летает в космосе на высоте в 800 км.

Также угрозу несут неработающие спутники NASA Landsat, которые также были предназначены для наблюдения за нашей планетой и их вес составляет от 1 до 3 тонн. Они вращаются на высоте от 700 до 900 км и могут в любую минуту столкнутся с другими неработающими аппаратами.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США также оставило после себя довольно много космического мусора. На сегодня 17 спутников, весом от 1 до 3 тонн, все еще вращаются вокруг Земли на высоте от 700 до 900 км, хотя уже давно не работают.

Космический телескоп Хаббл

[ + – ] Знаменитый космический телескоп Хаббл сможет работать еще, по прогнозам ученых, 10 лет. Но когда он выйдет из строя или если он выйдет из строя раньше, то на орбите появится огромный кусок космического мусора. По словам ученых, телескоп весом в 12,5 тонн несет большую угрозу, чем отработанные ступени ракет и другие спутники, о которых было сказано выше Фото: ESA

Знаменитый космический телескоп Хаббл сможет работать еще, по прогнозам ученых, 10 лет. Но когда он выйдет из строя или если он выйдет из строя раньше, то на орбите появится огромный кусок космического мусора. По словам ученых, телескоп весом в 12,5 тонн несет большую угрозу, чем отработанные ступени ракет и другие спутники, о которых было сказано выше.

Хаббл вращается относительно низко над Землей, на высоте в 535 км, поэтому, вероятно, потребуется всего несколько лет, чтобы он упал в атмосферу Земли и сгорел там. Но из-за своего размера телескоп вряд ли полностью сгорит в атмосфере, считают ученые. Огромные обломки могут упасть на поверхность планеты и причинить значительный ущерб. Поэтому, скорее всего, телескоп контролируемо спустят с орбиты, чтобы затопить в Тихом океане.

Огромное количество спутников связи

Начиная с момента запуска в космос первого спутника в 1957 году до 2010-х годов на околоземной орбите накопилось примерно 10 тысяч работающих и бездействующих спутников, говорят ученые. По данным компании LeoLabs, по состоянию на конец 2022 года в космосе уже летает более 21 тысячи таких объектов.

По словам Хью Льюиса, британского эксперта по космическому мусору, например, компания SpaceX планирует развернуть в космосе до 42 000 спутников Starlink. И хотя они имеют системы для избегания столкновений, все же такое количество спутников неминуемо может привести к тому, что такие столкновения все же будут.

"Риск столкновений существует, и он может увеличится в ближайшие годы. А это значит, что нас ждет появление огромного количества новых обломков", — говорит Льюис.