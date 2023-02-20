Спадщина СРСР та Росії. Названо об'єкти, які можуть запустити апокаліпсис на орбіті Землі

У списку найнебезпечніших об'єктів на навколоземній орбіті здебільшого фігурують радянські та російські космічні апарати.

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Навколоземне місце заповнене величезною кількістю космічного сміття. Тисячі непрацюючих супутників та мільйони уламків літають у космосі і постійно існує загроза, що вони зіткнуться, що призведе до ще більшого захаращення навколоземної орбіти. Вчені назвали кілька об'єктів, які являють найбільшу загрозу не тільки для космічних апаратів, що діють, але і для нашої планети, пише Space.

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Тільки за останній місяць вже двічі вчені спостерігали за жахливими наслідками скупчення величезної кількості сміття на орбіті. Як уже писав Фокус, наприкінці січня цього року відпрацьований верхній ступінь російської ракети мало не зіткнувся з непрацюючим російським супутником, що могло призвести до появи тисяч нових уламків. А на початку лютого, як уже писав Фокус, загадковий російський супутник розпався на 85 фрагментів, досить великих, щоб їх можна було відстежувати із Землі.

Обидві ці події відбулися в тій ділянці космосу, який знаходиться надто високо над Землею і подібне космічне сміття не схильне до очищаючої дії земної атмосфери. Тому цей регіон вчений називають "поганим місцем". Видання Space склало список найнебезпечніших штучних об'єктів, які загрожують не лише діючим апаратам, а й самій планеті.

[ + – ] Навколоземне місце заповнене величезною кількістю космічного сміття. Тисячі непрацюючих супутників та мільйони уламків літають у космосі і постійно існує загроза, що вони зіткнуться, що призведе до ще більшого захаращення навколоземної орбіти. Фото: Apophis

Розгінні блоки російських космічних ракет

За словами вчених, найбільшу загрозу несуть щаблі радянських і російських космічних ракет, що відпрацювали, і великі супутники, які були запущені ще в епоху Холодної війни і на початку 2000-х років.

"Ці непрацюючі об'єкти не можуть маневрувати і літають вільно в космосі, а тому є дуже великою загрозою для апаратів, що діють. До того ж вони при зіткненні можуть створювати тисячі нових фрагментів", — говорить Даррен Макнайт з американської компанії LeoLabs, яка займається відстеженням космічного сміття. .

Компанія стежить за рухом 18 розгінних блоків радянських та російських космічних ракет "Зеніт", вага яких становить приблизно 10 тонн, а довжина — 11 метрів. Ці верхні щаблі ракет обертаються навколо Землі на висоті 840 кілометрів. Вони постійно пролітають повз різні непрацюючі супутники, а їх зіткнення призведе до появи мільйонів уламків.

"Ці зіткнення можуть викликати справжню ланцюгову реакцію. Тобто одне зіткнення призведе до появи мільйонів уламків, а ті зі свого боку зіткнуться з ще більшою кількістю космічного сміття. А на такій висоті знадобляться сторіччя, щоб усі ці фрагменти спустилися нижче та згоріли в атмосфері", — Каже Джонатан Макдауелл з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, США.

Верхні щаблі космічних ракет сімейства "Космос" та шпигунські супутники

За словами Макнайта, інцидент, що стався на орбіті наприкінці січня, був спровокований розгінним блоком космічної ракети сімейства "Космос", яку використовували в СРСР, а потім і в Росії. Маса цього ступеня становить 1,5 тонни. За допомогою цієї ракети Ради, а згодом РФ запустили в космос 145 супутників-шпигунів і супутників зв'язку на висоту 975 км. Супутники, кожен з яких має масу 800 кг і більше не використовуються, все ще літають у космосі як сміття, як і ракети, які їх запустили.

[ + – ] Тільки за останній місяць вже двічі вчені спостерігали за жахливими наслідками скупчення величезної кількості сміття на орбіті Фото: space.com

Фрагменти китайської протисупутникової ракети

Ще однією проблемою вчені називають рух у космосі верхнього ступеня китайської ракети SL-16, за допомогою якої КНР провели випробування щодо знищення супутників. Цей щабель, вагою 10 тонн і через 16 років після запуску продовжує літати в космосі, перетинаючись із тисячами уламків збитого нею китайського космічного апарату вагою 750 кг.

Вчені вважають, що тисячі уламків, які з'явилися внаслідок влучення ракети, все ще літають на різних висотах від 1700 до 350 км над Землею. За словами вчених, 2800 уламків безконтрольно літають над планетою та загрожують працюючим космічним об'єктам.

Супутники спостереження за Землею

Ще одним небезпечним космічним сміттям вчені називають величезний, вагою 9 тонн, супутник Європейського космічного агентства Envisat, який вийшов з ладу ще 2012 року. Це супутник, призначений для спостереження за Землею, все ще літає у космосі на висоті 800 км.

Також загрозу несуть непрацюючі супутники NASA Landsat, які були призначені для спостереження за нашою планетою і їх вага становить від 1 до 3 тонн. Вони обертаються на висоті від 700 до 900 км і можуть будь-якої хвилини зіткнутися з іншими непрацюючими апаратами.

Національне управління океанічних та атмосферних досліджень США також залишило по собі досить багато космічного сміття. На сьогоднішній день 17 супутників, вагою від 1 до 3 тонн, все ще обертаються навколо Землі на висоті від 700 до 900 км, хоча вже давно не працюють.

Космічний телескоп Габбл

[ + – ] Знаменитий космічний телескоп Габбл зможе працювати ще за прогнозами вчених 10 років. Але коли він вийде з ладу або якщо він вийде з ладу раніше, то на орбіті з'явиться величезний шмат космічного сміття. За словами вчених, телескоп вагою 12,5 тонн несе більшу загрозу, ніж відпрацьовані щаблі ракет та інші супутники, про які було сказано вище Фото: Apophis

Знаменитий космічний телескоп Габбл зможе працювати ще за прогнозами вчених 10 років. Але коли він вийде з ладу або якщо він вийде з ладу раніше, то на орбіті з'явиться величезний шмат космічного сміття. За словами вчених, телескоп вагою 12,5 тонн несе більшу загрозу, ніж відпрацьовані щаблі ракет та інші супутники, про які було сказано вище.

Габбл обертається відносно низько над Землею, на висоті 535 км, тому, ймовірно, знадобиться всього кілька років, щоб він упав в атмосферу Землі і згорів там. Але через свій розмір телескоп навряд повністю згорить в атмосфері, вважають вчені. Величезні уламки можуть впасти на поверхню планети і завдати значної шкоди. Тому, швидше за все, телескоп контрольовано спустять із орбіти, щоб затопити у Тихому океані.

Величезна кількість супутників зв'язку

Починаючи з моменту запуску в космос першого супутника в 1957 році до 2010-х років на навколоземній орбіті накопичилося приблизно 10 тисяч супутників, що працюють і не діють, кажуть вчені. За даними компанії LeoLabs, станом на кінець 2022 року в космосі вже літає понад 21 тисяча таких об'єктів.

За словами Г'ю Льюїса, британського експерта з космічного сміття, наприклад, компанія SpaceX планує розгорнути в космосі до 42 000 супутників Starlink. І хоча вони мають системи для уникнення зіткнень, все ж таки така кількість супутників неминуче може призвести до того, що такі зіткнення все ж таки будуть.

"Ризик зіткнень існує, і він може збільшитися в найближчі роки. А це означає, що на нас чекає поява величезної кількості нових уламків", — говорить Льюїс.