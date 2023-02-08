Секретний російський супутник розбився на орбіті та утворив хмару уламків: що про неї відомо

Цей супутник відправили до космосу з певною місією ще 2014 року. Експерти здогадуються, що то була за місія.

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Представники Космічних сил США заявили, що російський секретний супутник під назвою "Космос-2499" внаслідок аварії розпався на частини на висоті понад 1000 км над Землею. Внаслідок цієї події у навколоземному просторі утворилася хмара з 85 уламків, які можуть загрожувати іншим космічним апаратам, зокрема й Міжнародній космічній станції. Про те, яка була можлива місія цього супутника, пише Space.

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7 лютого представники Космічних сил США заявили про те, що секретний російський супутник, який був запущений у космос ще в травні 2014 року, розвалився на частини. Але сталася ця подія ще на початку січня цього року. Внаслідок розпаду космічного апарату утворилося 85 фрагментів тепер уже космічного сміття, які ще довго кружлятимуть навколо Землі, створюючи загрозу для інших штучних об'єктів на навколоземній орбіті.

За словами американських військових, які займаються відстеженням супутників на навколоземній орбіті, супутник розпався на частини на висоті приблизно 1169 км над поверхнею Землі. Це дуже велика висота, тому уламки ще довгий час літатимуть у космосі, адже згоріти в атмосфері вони поки не зможуть. Що саме призвело до аварії, внаслідок якої російський супутник "Космос-2499" розвалився на частини, поки що невідомо.

Також цей космічний апарат оточує ще одна таємниця: яку саме місію він виконував у космосі? За словами експерта Анатолія Зака, який займається відстеженням запусків російських штучних об'єктів у космос, цей апарат було відправлено на навколоземну орбіту разом із трьома військовими супутниками РФ. Але офіційно про те, що цей супутник перебуває як корисне навантаження на борту ракети-носія "Рокот", російські офіційні особи не повідомляли.

Американські військові спочатку ідентифікували цей об'єкт як фрагмент космічного сміття. Але через деякий час це "сміття" почало здійснювати певні маневри в космосі, внаслідок чого, ймовірно, пішов на зближення з розгінним блоком ракети "Рокот" під назвою "Бриз-М". Власне цей розгінний блок і вивів супутники в космос.

[ + – ] Представники Космічних сил США заявили про те, що секретний російський супутник, який був запущений у космос ще в травні 2014 року, розвалився на частини. Фото: space.com

Вже наприкінці жовтня 2014 американські військові почали стежити за переміщенням цього секретного супутника. Спостереження показали, що у листопаді того ж року "Космос-2499" кілька разів наближався до розгінного блоку на відстань від 530 до 760 метрів.

Експерти припустили, що "Космос-2499" та інший супутник під назвою "Космос 2491" (він був запущений у грудні 2013 року і про нього також офіційно не було оголошено) виконують місію з перевірки нової технології у космосі. Ця технологія, можливо, полягає в тому, що супутники можуть переслідувати інші апарати, а також при необхідності виводити їх із ладу.

У грудні 2014 року Олег Остапенко, який був керівником "Роскосмосу" з 2013 по 2015 рік, заявив, що всі запущені у травні супутники використовуються виключно з мирною метою, але також вони виконують певні наукові завдання. Тобто в чому саме полягає їхня місія залишилося загадкою. Але саме слова про неназвані наукові завдання підштовхнули експертів до припущення, що все-таки один із супутників, швидше за все, тестує нову військову технологію.

Найцікавіше, що Остапенко заявив, що всі апарати впоралися зі своїм завданням та завершили місію. Але, за словами Зака, "Космос-2499", за спостереженнями, ще на початку 2017 року залишався в активному робочому режимі.

Достеменно не відомо, коли саме супутник вийшов з ладу, але про те, що його вже не існує можна говорити з упевненістю, посилаючись на дані американських військових. Але нову хмару уламків із 85 фрагментів космічного сміття, що відстежуються, доповнили ще приблизно 36 тисяч подібних фрагментів у космосі, які не перевищують розмір у 10 см.

За даними Європейського космічного агентства, йдеться про найбільші уламки, але на навколоземній орбіті може знаходитися приблизно 130 млн. фрагментів сміття, розмір яких не перевищує 1 мм.

Навіть найменші шматочки космічного сміття несуть загрозу для супутників, що працюють, а також для МКС, особливо враховуючи їх високу швидкість руху. Наприклад, орбітальна станція, яка знаходиться вдвічі нижче від місця, де розвалився супутник "Космос-2499", кружляє навколо Землі зі швидкістю 28 тисяч км/год.

Фокус вже писав про те, що нові фрагменти космічного сміття, що утворилися з російських космічних об'єктів, можуть призвести до справжньої катастрофи на навколоземній орбіті.