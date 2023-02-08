Секретный российский спутник разбился на орбите и образовал облако обломков: что о нем известно

Этот спутник отправили в космос с определенной миссией еще в 2014 году. Эксперты догадываются, что это была за миссия.

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Представители Космических сил США заявили о том, что российский секретный спутник под названием "Космос-2499" в результате аварии распался на части на высоте более 1000 км на Землей. В результате этого события в околоземном пространстве образовалось облако из 85 обломком, которые могут угрожать другим космическим аппаратам, в том числе и Международной космической станции. О том, какая была возможная миссия у этого спутника, пишет Space.

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7 февраля представители Космических сил США заявили о том, что секретный российский спутник, который был запущен в космос еще в мае 2014 года развалился на части. Но произошло это событие еще в начале января этого года. В результате распада космического аппарата образовалось 85 фрагментов теперь уже космического мусора, которые еще долго будут кружить вокруг Земли, создавая угрозу для других искусственных объектов на околоземной орбите.

По словам американских военных, которые занимаются отслеживанием спутников на околоземной орбите, спутник распался на части на высоте в примерно 1169 км над поверхностью Земли. Это очень большая высота, поэтому обломки еще долгое время будут летать в космосе ведь сгореть в атмосфере они пока не смогут. Что именно привело к аварии, в результате которой российский спутник "Космос-2499" развалился на части, пока что не известно.

Также этот космический аппарат окружает еще одна тайна: какую именно миссию он выполнял в космосе? По словам эксперта Анатолия Зака, который занимается отслеживанием запусков российских искусственных объектов в космос, этот аппарат был отправлен на околоземную орбиту вместе с тремя военными спутниками РФ. Но официально о том, что этот спутник находится в качестве полезной нагрузки на борту ракеты-носителя "Рокот", российские официальные лица не сообщали.

Американские военные изначально идентифицировали данный объект как фрагмент космического мусора. Но через некоторое время этот "мусор" начал совершать определенные маневры в космосе, в результате чего вероятно пошел на сближение с разгонным блоком ракеты "Рокот" под названием "Бриз-М". Собственно, этот разгонный блок и вывел спутники в космос.

[ + – ] Представители Космических сил США заявили о том, что секретный российский спутник, который был запущен в космос еще в мае 2014 года развалился на части Фото: space.com

Уже в конце октября 2014 года американские военные начали следить за перемещением этого секретного спутника. Наблюдения показали, что в ноябре того же года "Космос-2499" несколько раз сближался с разгонным блоком на расстояние от 530 до 760 метров.

Эксперты предположили, что "Космос-2499" и другой спутник под названием "Космос 2491" (он был запущен в декабре 2013 года и о нем также официально не было объявлено) выполняют миссию по проверке новой технологии в космосе. Эта технология, возможно, состоит в том, что спутники могут преследовать другие аппараты, а также при необходимости выводить их из строя.

В декабре 2014 года Олег Остапенко, который был руководителем "Роскосмоса" с 2013 по 2015 год, заявил, что все запущенные в мае спутники используются исключительно в мирных целях, но также они выполняют определенные научные задачи. То есть в чем именно состоит их миссия осталось загадкой. Но именно слова о неназванных научных задачах подтолкнули экспертов к предположению, что все-таки один из спутников скорее всего тестирует новую военную технологию.

Самое интересное, что Остапенко заявил, что все аппараты справились со своей задачей и завершили миссию. Но, по словам Зака, "Космос-2499", согласно наблюдениям, еще в начале 2017 года оставался в активном рабочем режиме.

Точно не известно, когда именно спутник вышел из строя, но о том, что его уже не существует можно говорить с уверенностью, ссылаясь на данные американских военных. Но новое облако обломков из 85 отслеживаемых фрагментов космического мусора дополнили еще примерно 36 тысяч подобных фрагментов в космосе, которые не превышают размер в 10 см.

По данным Европейского космического агентства, речь идет о самых крупных обломках, но на околоземной орбите может находиться примерно 130 млн фрагментов мусора, размер которых не превышает 1 мм.

Даже самые маленькие кусочки космического мусора несут угрозу для работающих спутников, а также для МКС, особенно учитывая их высокую скорость движения. Например, орбитальная станция, которая находится в два раза ниже от места, где развалился спутник "Космос-2499", кружит вокруг Земли со скоростью в 28 тысяч км/час.

Фокус уже писал о том, что новые фрагменты космического мусора, которые образовались из российских космических объектов, могут привести к настоящей катастрофе на околоземной орбите.