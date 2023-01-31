Новая угроза от России. Два фрагмента космического мусора могут привести к настоящей катастрофе

Выяснилось, что столкновение обломков советской ракеты и российского спутника на орбите может привести к появлению тысяч новых фрагментов.

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Аналитики из компании LeoLabs, которая занимается наблюдением за космическими спутниками и отслеживает столкновение мусора на орбите, заявили о том, что чудом удалось избежать столкновения двух больших фрагментов мусора в космосе. Столкновение обломков советской ракеты и российского военного спутника могут стать причиной появления наихудшего сценария, то есть могут появиться тысячи новых обломков. А они несут значительную угрозу для аппаратов, работающих на орбите, пишет Daily Mail.

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По состоянию на 2023 год на низкой околоземной орбите находятся тысячи обломков космического мусора, которые представляет собой отработанные верхние ступени космических ракет и неработающие спутники. Хотя большинство из этих обломков не несут непосредственной угрозы для жителей Земли, ведь они просто сгорят в атмосфере, для аппаратов, работающих в космосе, в том числе и МКС – это огромная проблема.

[ + – ] Советская космическая ракета "Космос-3М", которые СССР начал запускать в космос еще в 1967 году. Затем эти же ракеты продолжала запускать Россия до 2009 года Фото: Daily Mail

По данным экспертов из компании LeoLabs, которые следят за поведением фрагментов космического мусора в околоземном пространстве, на высоте от 950 до 1050 км над поверхностью Земли находится особо опасная зона. В этом районе находится огромная концентрация обломков ракет и неработающих спутников, которые могут сталкиваться, что приводит к появлению гораздо большего количества фрагментов.

27 января этого года именно в этом регионе космоса чудом избежали столкновения два больших фрагмента космического мусора:

Отработанная ступень советской космической ракеты "Космос-3М", которые СССР начал запускать в космос еще в 1967 году. Затем эти же ракеты продолжала запускать Россия до 2009 года. Они были предназначены для вывода спутников и других полезных грузов на низкую околоземную орбиту.

Вторым фрагментом мусора был неработающий российский спутник-шпион "Космос 2361", запущенный еще в 1998 году. Он был предназначен для перехвата радиопереговоров и других данных.

[ + – ] Вторым фрагментом мусора был неработающий российский спутник-шпион "Космос 2361", запущенный еще в 1998 году. Он был предназначен для перехвата радиопереговоров и других данных Фото: Daily Mail

Оба фрагмента космического мусора пролетели на очень близком расстоянии друг от друга, которое составило всего примерно 6 метров. Если бы эти фрагменты столкнулись, то это привело бы к появлению тысяч новых обломков, которые бы представляли непосредственную угрозу для работающих аппаратов на низкой околоземной орбите, говорят эксперты.

Аналитики компании LeoLabs считают, что в особо опасной зоне космоса над Землей, о которой было сказано выше, сейчас находятся примерно 160 отработанных ступеней советских ракет "Космос-3М", а также такое же количество их полезных нагрузок. И все они могут столкнуться друг с другом в любой момент. По словам экспертов, только за лето 2022 года было зафиксировано 1400 очень близких пролетов этих фрагментов рядом с друг другом.

По данным Пентагона, сейчас в космосе находятся примерно 30 тысяч фрагментов космического мусора, за которыми следят военные. Но существуют еще тысячи других обломков, которые имеют слишком малый размер для их обнаружения.

[ + – ] По данным Европейского космического агентства, с 1957 года на околоземную орбиту люди запустили почти 15 000 спутников, из которых почти 10 тысяч еще летают над Землей и 7 тысяч из них все еще работают Фото: space.com

По данным Европейского космического агентства, с 1957 года на околоземную орбиту люди запустили почти 15 000 спутников, из которых почти 10 тысяч еще летают над Землей и 7 тысяч из них все еще работают.

Общая масса всех объектов космического мусора, по данным экспертов, составляет примерно 10,5 тысяч тонн. Считается, что кроме крупных обломков в космосе летает примерно 130 млн мельчайших фрагментов космического мусора размером от 1 мм до 1 см. Но ученые считают, что большинство из них не представляют угрозы для людей, а больше угрожают именно работающим спутникам и Международной космической станции.

Например, как уже писал Фокус, угрозу для жителей Земли несут китайские космические ракеты, которые входят в атмосферу после выполнения миссии неконтролируемо с Земли. В начале ноября прошлого года такая ракета упала в Тихом океане.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, насколько большую угрозу для землян представляют обломки космического мусора.