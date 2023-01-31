Новая угроза от России. Два фрагмента космического мусора могут привести к настоящей катастрофе
Выяснилось, что столкновение обломков советской ракеты и российского спутника на орбите может привести к появлению тысяч новых фрагментов.
Аналитики из компании LeoLabs, которая занимается наблюдением за космическими спутниками и отслеживает столкновение мусора на орбите, заявили о том, что чудом удалось избежать столкновения двух больших фрагментов мусора в космосе. Столкновение обломков советской ракеты и российского военного спутника могут стать причиной появления наихудшего сценария, то есть могут появиться тысячи новых обломков. А они несут значительную угрозу для аппаратов, работающих на орбите, пишет Daily Mail.
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По состоянию на 2023 год на низкой околоземной орбите находятся тысячи обломков космического мусора, которые представляет собой отработанные верхние ступени космических ракет и неработающие спутники. Хотя большинство из этих обломков не несут непосредственной угрозы для жителей Земли, ведь они просто сгорят в атмосфере, для аппаратов, работающих в космосе, в том числе и МКС – это огромная проблема.
По данным экспертов из компании LeoLabs, которые следят за поведением фрагментов космического мусора в околоземном пространстве, на высоте от 950 до 1050 км над поверхностью Земли находится особо опасная зона. В этом районе находится огромная концентрация обломков ракет и неработающих спутников, которые могут сталкиваться, что приводит к появлению гораздо большего количества фрагментов.
27 января этого года именно в этом регионе космоса чудом избежали столкновения два больших фрагмента космического мусора:
- Отработанная ступень советской космической ракеты "Космос-3М", которые СССР начал запускать в космос еще в 1967 году. Затем эти же ракеты продолжала запускать Россия до 2009 года. Они были предназначены для вывода спутников и других полезных грузов на низкую околоземную орбиту.
- Вторым фрагментом мусора был неработающий российский спутник-шпион "Космос 2361", запущенный еще в 1998 году. Он был предназначен для перехвата радиопереговоров и других данных.
Оба фрагмента космического мусора пролетели на очень близком расстоянии друг от друга, которое составило всего примерно 6 метров. Если бы эти фрагменты столкнулись, то это привело бы к появлению тысяч новых обломков, которые бы представляли непосредственную угрозу для работающих аппаратов на низкой околоземной орбите, говорят эксперты.
Аналитики компании LeoLabs считают, что в особо опасной зоне космоса над Землей, о которой было сказано выше, сейчас находятся примерно 160 отработанных ступеней советских ракет "Космос-3М", а также такое же количество их полезных нагрузок. И все они могут столкнуться друг с другом в любой момент. По словам экспертов, только за лето 2022 года было зафиксировано 1400 очень близких пролетов этих фрагментов рядом с друг другом.
По данным Пентагона, сейчас в космосе находятся примерно 30 тысяч фрагментов космического мусора, за которыми следят военные. Но существуют еще тысячи других обломков, которые имеют слишком малый размер для их обнаружения.
По данным Европейского космического агентства, с 1957 года на околоземную орбиту люди запустили почти 15 000 спутников, из которых почти 10 тысяч еще летают над Землей и 7 тысяч из них все еще работают.
Общая масса всех объектов космического мусора, по данным экспертов, составляет примерно 10,5 тысяч тонн. Считается, что кроме крупных обломков в космосе летает примерно 130 млн мельчайших фрагментов космического мусора размером от 1 мм до 1 см. Но ученые считают, что большинство из них не представляют угрозы для людей, а больше угрожают именно работающим спутникам и Международной космической станции.
Например, как уже писал Фокус, угрозу для жителей Земли несут китайские космические ракеты, которые входят в атмосферу после выполнения миссии неконтролируемо с Земли. В начале ноября прошлого года такая ракета упала в Тихом океане.
Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, насколько большую угрозу для землян представляют обломки космического мусора.