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Технології та наука

Нова небезпека від Росії. Два фрагменти космічного сміття можуть призвести до справжньої катастрофи

зіткнення, космічний сміття, супутники
Фото: space.com | Два фрагменти космічного сміття можуть призвести до справжньої катастрофи

З'ясувалося, що зіткнення уламків радянської ракети та російського супутника на орбіті може призвести до появи тисяч нових фрагментів.

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Аналітики з компанії LeoLabs, яка займається спостереженням за космічними супутниками та відстежує зіткнення сміття на орбіті, заявили про те, що дивом вдалося уникнути зіткнення двох великих фрагментів сміття у космосі. Зіткнення уламків радянської ракети та російського військового супутника можуть спричинити появу найгіршого сценарію, тобто можуть з'явитися тисячі нових уламків. А вони мають значну загрозу для апаратів, що працюють на орбіті, пише Daily Mail.

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Станом на 2023 рік на низькій навколоземній орбіті знаходяться тисячі уламків космічного сміття, які є відпрацьованими верхніми щаблями космічних ракет і неробочими супутниками. Хоча більшість із цих уламків не несе безпосередньої загрози для жителів Землі, адже вони просто згорять в атмосфері, для апаратів, що працюють у космосі, зокрема й МКС — це величезна проблема.

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Радянська космічна ракета "Космос-3М", які СРСР почав запускати у космос ще 1967 року. Потім ці ракети продовжувала запускати Росія до 2009 року
Фото: Daily Mail

За даними експертів з компанії LeoLabs, які стежать за поведінкою фрагментів космічного сміття в навколоземному просторі, на висоті від 950 до 1050 км над поверхнею Землі знаходиться особливо небезпечна зона. У цьому районі знаходиться величезна концентрація уламків ракет і неробочих, які можуть стикатися, що призводить до появи набагато більшої кількості фрагментів.

27 січня цього року саме в цьому регіоні космосу дивом уникли зіткнення два великі фрагменти космічного сміття:

  • Відпрацьований ступінь радянської космічної ракети "Космос-3М", які СРСР почав запускати в космос ще 1967 року. Потім ці ракети продовжувала запускати Росія до 2009 року. Вони були призначені для виведення супутників та інших корисних вантажів на низьку навколоземну орбіту.
  • Другим фрагментом сміття був неробочий російський супутник-шпигун "Космос 2361", запущений ще 1998 року. Він був призначений для перехоплення радіопереговорів та інших даних.
супутник Космос 2361 Fullscreen
Другим фрагментом сміття був неробочий російський супутник-шпигун "Космос 2361", запущений ще 1998 року. Він був призначений для перехоплення радіопереговорів та інших даних
Фото: Daily Mail

Обидва фрагменти космічного сміття пролетіли на дуже близькій відстані один від одного, що становило лише приблизно 6 метрів. Якби ці фрагменти зіткнулися, то це призвело б до появи тисяч нових уламків, які становили б безпосередню загрозу для робочих апаратів на низькій навколоземній орбіті, кажуть експерти.

Аналітики компанії LeoLabs вважають, що в особливо небезпечній зоні космосу над Землею, про яку сказано вище, зараз знаходяться приблизно 160 відпрацьованих ступенів радянських ракет "Космос-3М", а також така кількість їх корисних навантажень. І всі вони можуть зіткнутися один з одним будь-якої миті. За словами експертів, лише за літо 2022 року зафіксували 1400 дуже близьких прольотів цих фрагментів поряд один з одним.

За даними Пентагону, зараз у космосі знаходяться приблизно 30 тисяч фрагментів космічного сміття, за якими стежать військові. Але є ще тисячі інших уламків, які мають занадто малий розмір для їх виявлення.

зіткнення, космічний сміття, супутники Fullscreen
За даними Європейського космічного агентства, з 1957 року на навколоземну орбіту люди запустили майже 15 000 супутників, з яких майже 10 тисяч ще літають над Землею та 7 тисяч із них усе ще працюють
Фото: space.com

За даними Європейського космічного агентства, з 1957 року на навколоземну орбіту люди запустили майже 15 000 супутників, з яких майже 10 тисяч ще літають над Землею та 7 тисяч із них досі працюють.

Загальна маса всіх об'єктів космічного сміття, за даними експертів, становить приблизно 10,5 тисячі тонн. Вважається, що окрім великих уламків у космосі літає приблизно 130 млн найдрібніших фрагментів космічного сміття розміром від 1 мм до 1 см. Але вчені вважають, що більшість із них не загрожують людям, а більше загрожують саме працюючим супутникам та Міжнародній космічній станції.

Наприклад, як уже писав Фокус, загрозу для жителів Землі несуть китайські космічні ракети, які входять в атмосферу після виконання місії неконтрольовано із Землі. На початку листопада минулого року така ракета впала у Тихому океані.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, наскільки велику загрозу землянам становлять уламки космічного сміття.