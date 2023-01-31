Нова небезпека від Росії. Два фрагменти космічного сміття можуть призвести до справжньої катастрофи

З'ясувалося, що зіткнення уламків радянської ракети та російського супутника на орбіті може призвести до появи тисяч нових фрагментів.

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Аналітики з компанії LeoLabs, яка займається спостереженням за космічними супутниками та відстежує зіткнення сміття на орбіті, заявили про те, що дивом вдалося уникнути зіткнення двох великих фрагментів сміття у космосі. Зіткнення уламків радянської ракети та російського військового супутника можуть спричинити появу найгіршого сценарію, тобто можуть з'явитися тисячі нових уламків. А вони мають значну загрозу для апаратів, що працюють на орбіті, пише Daily Mail.

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Станом на 2023 рік на низькій навколоземній орбіті знаходяться тисячі уламків космічного сміття, які є відпрацьованими верхніми щаблями космічних ракет і неробочими супутниками. Хоча більшість із цих уламків не несе безпосередньої загрози для жителів Землі, адже вони просто згорять в атмосфері, для апаратів, що працюють у космосі, зокрема й МКС — це величезна проблема.

[ + – ] Радянська космічна ракета "Космос-3М", які СРСР почав запускати у космос ще 1967 року. Потім ці ракети продовжувала запускати Росія до 2009 року Фото: Daily Mail

За даними експертів з компанії LeoLabs, які стежать за поведінкою фрагментів космічного сміття в навколоземному просторі, на висоті від 950 до 1050 км над поверхнею Землі знаходиться особливо небезпечна зона. У цьому районі знаходиться величезна концентрація уламків ракет і неробочих, які можуть стикатися, що призводить до появи набагато більшої кількості фрагментів.

27 січня цього року саме в цьому регіоні космосу дивом уникли зіткнення два великі фрагменти космічного сміття:

Відпрацьований ступінь радянської космічної ракети "Космос-3М", які СРСР почав запускати в космос ще 1967 року. Потім ці ракети продовжувала запускати Росія до 2009 року. Вони були призначені для виведення супутників та інших корисних вантажів на низьку навколоземну орбіту.

Другим фрагментом сміття був неробочий російський супутник-шпигун "Космос 2361", запущений ще 1998 року. Він був призначений для перехоплення радіопереговорів та інших даних.

[ + – ] Другим фрагментом сміття був неробочий російський супутник-шпигун "Космос 2361", запущений ще 1998 року. Він був призначений для перехоплення радіопереговорів та інших даних Фото: Daily Mail

Обидва фрагменти космічного сміття пролетіли на дуже близькій відстані один від одного, що становило лише приблизно 6 метрів. Якби ці фрагменти зіткнулися, то це призвело б до появи тисяч нових уламків, які становили б безпосередню загрозу для робочих апаратів на низькій навколоземній орбіті, кажуть експерти.

Аналітики компанії LeoLabs вважають, що в особливо небезпечній зоні космосу над Землею, про яку сказано вище, зараз знаходяться приблизно 160 відпрацьованих ступенів радянських ракет "Космос-3М", а також така кількість їх корисних навантажень. І всі вони можуть зіткнутися один з одним будь-якої миті. За словами експертів, лише за літо 2022 року зафіксували 1400 дуже близьких прольотів цих фрагментів поряд один з одним.

За даними Пентагону, зараз у космосі знаходяться приблизно 30 тисяч фрагментів космічного сміття, за якими стежать військові. Але є ще тисячі інших уламків, які мають занадто малий розмір для їх виявлення.

[ + – ] За даними Європейського космічного агентства, з 1957 року на навколоземну орбіту люди запустили майже 15 000 супутників, з яких майже 10 тисяч ще літають над Землею та 7 тисяч із них усе ще працюють Фото: space.com

За даними Європейського космічного агентства, з 1957 року на навколоземну орбіту люди запустили майже 15 000 супутників, з яких майже 10 тисяч ще літають над Землею та 7 тисяч із них досі працюють.

Загальна маса всіх об'єктів космічного сміття, за даними експертів, становить приблизно 10,5 тисячі тонн. Вважається, що окрім великих уламків у космосі літає приблизно 130 млн найдрібніших фрагментів космічного сміття розміром від 1 мм до 1 см. Але вчені вважають, що більшість із них не загрожують людям, а більше загрожують саме працюючим супутникам та Міжнародній космічній станції.

Наприклад, як уже писав Фокус, загрозу для жителів Землі несуть китайські космічні ракети, які входять в атмосферу після виконання місії неконтрольовано із Землі. На початку листопада минулого року така ракета впала у Тихому океані.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, наскільки велику загрозу землянам становлять уламки космічного сміття.