Закат эры комаров. Ученые разработали безопасный и эффективный спрей от насекомых (видео)

Инновационный способ борьбы на основе поверхностно-активных веществ не оставляет вредителями шансов на выживание и адаптацию к нему.

Всех нас раздражают укусы комаров, не говоря уже о потенциально опасных болезнях, которые они переносят в себе. Но похоже на горизонте появились хорошие новости для человечества от ученых, которые только что придумали новый и безопасный способ решения проблемы назойливых кровососов, пишет New Atlas.

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Москиты, несмотря на свои крошечные размеры, могут нанести серьезный ущерб здоровью человека. Они являются переносчиками таких заболеваний, как лихорадка денге, малярия, вирус Зика и др. Благодаря сочетанию изменения климата и урбанизации, их территории постоянно расширяются, подвергая риску все больше людей.

В прошлом мы пытались бороться с комарами с помощью инсектицидов, в основном веществ, называемых пиретроидами. Загвоздка состояла в том, что постоянное их воздействие привело к тому, что комары выработали устойчивость к этим инсектицидам. Кроме того, эти химикаты могут вызывать проблемы со здоровьем у людей.

Это подводит нас к последнему открытию, сделанному исследовательской лабораторией товаров личной гигиены и исследовательской лабораторией материаловедения корпорации Kao. Эти ученые нашли другой подход, который использует физические особенности комара, не прибегая к потенциально вредным химикатам.

Тело и крылья комаров невероятно водостойкие. На их поверхности есть мельчайшие структуры, которые помогают воде скатываться. Для дополнительной защиты они даже имеют покрытие, напоминающее воск. Именно эту эволюционную защитную особенность и использовали ученые против ее обладателей.

Ранее та же команда из Као использовала силиконовое масло, чтобы сделать лапки комаров влажными, что не позволяло им приземляться и кусать людей. Теперь они расширили эту технологию и использовали так называемые поверхностно-активные вещества для смачивания тела и крыльев комаров, что повлияло на их способность летать.

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) — это молекулы, которые могут как противостоять воде, так и притягивать ее, и часто встречаются в чистящих моющих средствах и косметике. Узнав, что ПАВ могут сделать мух мокрыми, исследователи решили испытать их на комарах, используя только те вещества, которые известны как безопасные для человека.

Результаты оказались многообещающими. Нанесение просто воды на крылья комаров ничего не дало — они просто стряхивали ее и продолжали летать. Однако, когда они нанесли водный раствор ПАВ, крылья комаров намокли, и они упали, обездвижив их.

Но на этом уничтожение комаров новой технологией не заканчивается. Тело комара, покрытое маленькими отверстиями, называемыми спиралями, используется для дыхания. Когда ученые покрыли их тела раствором с низким поверхностным натяжением, это не только заставило их упасть, но и заблокировало эти дыхательные пути. Комары не могли дышать, что привело к их гибели. А природа позаботилась об остальном — мертвые или умирающие комары могут стать пищей для муравьев или пауков.

Исследователи предоставили видео-демонстрацию своей технологии, с которой вы можете ознакомиться ниже:

Ранее та же команда из Као использовала силиконовое масло, чтобы сделать лапки комаров влажными, что не позволяло им приземляться и кусать людей

Ученые считают, что этот метод может стать эффективной альтернативой традиционным инсектицидам. Они предполагают, что комары вряд ли выработают устойчивость к поверхностно-активному веществу. Исследователи предполагают распылять эти растворы с помощью повседневных предметов, таких как распылители и оросители.

В мире, где мы становимся все более сознательными в отношении используемых нами химических веществ и их потенциального воздействия на наше здоровье и окружающую среду, это действительно интересная новость. Работа исследователей прокладывает путь к более безопасному и устойчивому методу борьбы с комарами, который может иметь значительные последствия в борьбе с болезнями, переносимыми комарами, не причиняя при этом долгосрочного вреда человеку и окружающей среде.

Так что в следующий раз, когда вы будете отмахиваться от комаров летним вечером, помните, скорее всего дни этой летающей напасти сочтены и в будущем в вашем распоряжении появятся средства не лающие им никаких шансов на выживание.

Ранее Фокус писал о предпочтениях комаров в отношении запахов. Полученные результаты исследования позволяют получить новые сведения о стратегии охоты этих существ и могут стать решающим фактором в нашей борьбе с болезнями, переносимыми комарами.

Также Фокус писал о разработке защиты от комаров с эффективностью в 95%. Исследование показывает, что новая "защита от комаров" способна работать около 8 часов и не вредит человеку.