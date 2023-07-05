Больше свободы для ГМО. ЕС увеличит количество модифицированных продуктов на прилавках

Эксперты полагают, что смягчение законов о ГМО в ЕС может способствовать развитию устойчивых культур, одновременно решая проблему влияния изменения климата на производство продуктов питания, прокладывая путь к повышению их устойчивости и научным инновациям.

В свете растущего числа доказательств, связывающих изменение климата с экстремальными погодными явлениями, которые влияют на производство продуктов питания, Европейская комиссия проводит переоценку правил, касающихся генетически модифицированных организмов (ГМО). Идея такого пересмотра заключается в том, что более мягкие законы в отношении ГМО могут способствовать разработке культур, более устойчивых к различным вызовам, обеспечивая тем самым продовольственную безопасность. Кроме того, эксперты утверждают, что это позволит Европе идти в ногу с научными достижениями в области технологий редактирования генома, пишет DW.

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Страны-члены Европейского союза (ЕС) выступают за менее строгие правила в отношении генетически модифицированных растений, в том числе созданных с использованием "новых геномных технологий" (НГТ). НГТ включает в себя технологии редактирования генов, разработанные после 2001 года, такие как CRISPR-Cas9, который действует как точный молекулярный скальпель для изменения последовательностей ДНК.

В апреле 2023 года Стелла Кириакидес, комиссар ЕС по вопросам здравоохранения, заявила, что "растения, полученные с помощью новых геномных технологий, могут поддержать устойчивое развитие".

Утечка проекта предлагаемого законодательства была опубликована Сельскохозяйственным и сельским конвентом ARC2020, политической организацией в Европе, в июне 2023 года. Согласно просочившемуся документу, предложение предлагает вывести некоторые сорта растений НГТ из-под действия существующих норм о ГМО на основании двух основных критериев.

Во-первых, НГТ-растения не должны содержать генетический материал других организмов. Во-вторых, они не должны существенно отличаться от традиционно выведенных сортов растений. Такие растения будут классифицироваться как НГТ-1.

Законопроект также допускает использование растений НГТ, которые не попадают в категорию НГТ-1, если они отвечают критериям устойчивости, изложенным в Европейском зеленом соглашении. Эти критерии включают устойчивость к засухам, жаре, патогенам, более высокую урожайность или улучшенное содержание питательных веществ.

Однако законодательство убрало из исключений растения НГТ, устойчивые к гербицидам, как и растения, устойчивые к глифосату. Эти устойчивые к гербицидам растения будут по-прежнему регулироваться в соответствии с существующими законами о ГМО.

Европейская комиссия должна была представить свои предложения 5 июля. До этой даты немецкий Центр научных СМИ (ЦНС) запросил мнение нескольких экспертов. Комментарии свидетельствуют об общем положительном консенсусе среди ученых, хотя некоторые из них выразили сомнения в научной основе законопроекта.

Эксперты, рассмотревшие законопроект, объясняют, что его основная цель — четко разграничить генетически модифицированные растения, выведенные с помощью новых технологий, и растения, полученные с помощью традиционных методов селекции. Традиционная селекция подразумевает селективный отбор растений с желаемыми характеристиками и их размножение. Черты или характеристики определяются генами растения. По сути, если выбирается крупное бананоносное растение, то гены, отвечающие за этот признак, проходят косвенный отбор.

Матин Каим, профессор экономики сельского хозяйства и директор Центра исследований развития Боннского университета, заявил: "Это небольшие генетические изменения, которые, в принципе, могут быть вызваны и естественными мутациями. Эти растения так же безопасны, как и традиционно выращенные".

Некоторые эксперты утверждают, что в настоящее время трудно определить, будут ли эти новые критерии эффективны на практике.

Андреас Вебер, руководитель Института биохимии растений Университета Генриха Гейне в Дюссельдорфе, предполагает, что эффективность правил можно будет оценить только после их внедрения. Он также отметил, что по сравнению с традиционными методами селекции, 20 модификаций очень мало, и не исключено, что в будущем потребуется корректировка нормативов в сторону их увеличения.

В целом, ученые, опрошенные ЦНС, согласились с тем, что устойчивые к гербицидам растения должны оставаться объектом более строгих правил.

Вебер подчеркнул, что комбинирование семян с гербицидами может создать зависимость, которая может нанести вред сельскому хозяйству.

Каим отметил, что пшеница и картофель, например, уже обладают встроенной устойчивостью к грибкам, что снижает необходимость в обработке фунгицидами.

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