Застала ученых врасплох. Черная дыра резко вернулась к жизни в далеком космосе: что произошло

Астрономы неожиданно для себя стали свидетелями проявления активности сверхмассивной черной дыры в очень далекой галактике.

Ученые увидели очень яркую вспышку света на расстоянии в 10 млрд световых лет от нас. И эта вспышка говорит о том, что огромная черная дыра в центре далекой галактики внезапно "проснулась" и начала быстро поглощать окружающую материю. По словам ученых, это один из самых впечатляющих примеров таких событий из всех, которые когда-либо видели астрономы, пишет ScienceAlert.

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Ученые из Бирмингемского университета, Великобритании, зафиксировали резкое возвращение к жизни сверхмассивной черной дыры в центре галактики на расстоянии в 10 млрд световых лет от нас. Свидетельством данного события стала очень мощная вспышка света, которая получила название J221951. По словам ученых, это одно из самых эффектных событий подобного рода из всех известных, и оно застало исследователей врасплох.

Спокойные и не очень черные дыры

В центре всех галактик находятся сверхмассивные черные дыры, но не все из них проявляют свою активность. Это значит, что такие черные дыры не поглощают окружающую материю с большой скоростью и находятся в относительно спокойном состоянии. Например, такой является черная дыра в центре нашей галактики.

Но иногда черные дыры могут внезапно начать быстро и в огромном количестве "съедать" ближайшее к ним вещество и таким образом, по словам ученых, они как бы возвращается к жизни после относительно спокойного периода. Но для этого нужно, чтобы у черных дыр было чем "питаться" в таких количествах.

На самом деле ученые искали вспышку, которая возникает в результате слияния нейтронных звезд и называется килоновой. Изначально ученые подумали, что нашли именно ее, но такие вспышки не задерживаются надолго, в то время как событие J221951 было очень долгим.

Астрономы неожиданно для себя стали свидетелями проявления активности сверхмассивной черной дыры в очень далекой галактике Фото: NASA

Более тщательное наблюдение за космосом позволило определить источник этой вспышки и это оказалась огромная черная дыра. По словам астрономов, эта вспышка света имела очень большую яркость, что говорит о том, что она была вызвана длительным процессом поглощения вещества черной дырой.

Что произошло с далекой черной дырой?

Но эта вспышка света появилась очень неожиданно и это значит, что произошло одно из двух вероятных событий с черной дырой, которая была в спокойном состоянии.

По словам ученых, либо вокруг черной дыры в ее аккреционном диске уже находилось много вещества, но только в определенный момент оно подошло близко к горизонту событий, и черная дыра начала быстро его втягивать внутрь. Таким образом вспышка света может говорить о том, что черная дыра превратилась в активное галактическое ядро и может стать квазаром.

С другой стороны, могло быть так, что близко к черной дыре приблизилась огромная звезда и ее разорвала гравитация космического монстра и начался стремительный процесс поглощения плазмы. Что и вызвало очень яркую вспышку света.

Авторы исследования нацелены продолжать наблюдения, чтобы выяснить, какая из теорий верна.

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