Удивительное открытие. В ранней Вселенной время шло намного медленнее, чем сейчас

Когда Вселенной было всего примерно 1 млрд лет, то время в ней шло в 5 раз медленнее.

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Ученые использовали свет квазаров из ранней Вселенной, чтобы измерить течение времени через один миллиард лет после Большого взрыва. Их результаты показывают, что время тогда шло в 5 раз медленнее, пишет IFLScience.

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Ученые называют квазарами активные ядра некоторых галактик, которые представляют собой самые яркие объекты в космосе. Это яркий свет появляется в результате накопления и нагревания вещества вокруг огромной черной дыры в центре галактики, которая это вещество "съедает" с огромной скоростью. Ученые использовали в своем исследовании наблюдения за 190 квазарами, возраст которых составляет от почти 3 млрд лет до 12,2 млрд лет. Напоминаем, что Вселенная существует почти 13,8 млрд лет.

Теперь нужно поговорить о времени. Согласно специальной теории относительности Эйнштейна, время течет по-разному для объектов, которые двигаются со скоростью близкой к скорости света по сравнению с теми, кто неподвижен. Ученые уже подтвердили этот факт экспериментально и данное явление, которое называют замедлением времени, также происходит между разными гравитационными полями, согласно общей теории относительности Эйнштейна.

Ученые уже пару десятилетий предполагали, что из-за расширения Вселенной, в очень далеком прошлом, должно было происходить замедление времени, то есть время миллиарды лет назад шло более медленно. Но насколько медленно еще было не известно, но ученые из Сиднейского университета, Австралия, считают, что решили эту загадку.

Ученые использовали свет квазаров из ранней Вселенной, чтобы измерить течение времени через один миллиард лет после Большого взрыва Фото: wikipedia

По словам Герайнта Льюиса из Сиднейского университета, результаты исследования показывают, что время чуть более 12 млрд лет назад шло медленнее в 5 раз, чем сейчас. Если бы люди могли вернутся назад в прошлое, то они могли бы заметить, что секунда, так и осталась секундой, но она очень долго тянется.

И для того, чтобы прийти к таким выводам, ученые использовали объекты, яркость которых меняется в течение длительного периода времени и такими объектами являются квазары.

По словам Льюиса, в аккреционных дисках черных дыр, в которых накапливается материя для дальнейшего поглощения космическим монстром, происходит постоянно изменение яркости света. Хотя сложно предсказать их появления, но эти изменение совершенно не случайны. Ученые собрали данные о изменение яркости почти двух сотен квазаров за последние 20 лет и увидели, что здесь существует статистическая закономерность с временными масштабами, связанными с яркостью квазара и длиной волны его света. Если изучать квазары, размещенные на разном расстоянии от Земли, то можно увидеть, менялся ли яркость более далеких из них более медленнее. Что и сделали ученые.

То есть ученые выяснили, что очень далекие квазары, на расстоянии в более чем 12 млрд световых лет от нас, действительно излучают свет более медленно, чем их собраться из более старой Вселенной. По словам Льюиса, квазары ведут себя так, как и предсказывает общая теория относительности, что еще раз подтверждает верность утверждений Эйнштейна.

Ранее Фокус писал о нескольких интересных фактах, которые касаются Большого взрыва: о том, кто придумал знаменитую теорию и что же было в самом начале космоса.

Также Фокус писал о том, что для того, чтобы проверить верность общей теории относительности Эйнштейна ученые собираются использовать искривление времени.