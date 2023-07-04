Дивовижне відкриття. У ранньому Всесвіті час йшов набагато повільніше, ніж зараз

Коли Всесвіту було всього приблизно 1 млрд років, то час у ньому йшов у 5 разів повільніше.

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Учені використовували світло квазарів із раннього Всесвіту, щоб виміряти плин часу через один мільярд років після Великого вибуху. Їхні результати показують, що час тоді йшов у 5 разів повільніше, пише IFLScience.

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Учені називають квазарами активні ядра деяких галактик, які являють собою найяскравіші об'єкти в космосі. Це яскраве світло з'являється внаслідок накопичення і нагрівання речовини навколо величезної чорної діри в центрі галактики, яка цю речовину "з'їдає" з величезною швидкістю. Учені використали у своєму дослідженні спостереження за 190 квазарами, вік яких становить від майже 3 млрд років до 12,2 млрд років. Нагадуємо, що Всесвіт існує майже 13,8 млрд років.

Тепер потрібно поговорити про час. Згідно зі спеціальною теорією відносності Ейнштейна, час тече по-різному для об'єктів, які рухаються зі швидкістю близькою до швидкості світла порівняно з тими, хто нерухомий. Вчені вже підтвердили цей факт експериментально і дане явище, яке називають уповільненням часу, також відбувається між різними гравітаційними полями, згідно із загальною теорією відносності Ейнштейна.

Вчені вже кілька десятиліть припускали, що через розширення Всесвіту в дуже далекому минулому мало відбуватися уповільнення часу, тобто час мільярди років тому йшов повільніше. Але наскільки повільно ще було невідомо, але вчені з Сіднейського університету, Австралія, вважають, що вирішили цю загадку.

Учені використали світло квазарів із раннього Всесвіту, щоб виміряти плин часу через один мільярд років після Великого вибуху Фото: wikipedia

За словами Герайнта Льюїса із Сіднейського університету, результати дослідження свідчать, що час трохи більше 12 млрд років тому йшов повільніше в 5 разів, ніж зараз. Якби люди могли повернуться назад у минуле, то вони могли б помітити, що секунда так і залишилася секундою, але вона дуже довго тягнеться.

І для того, щоб дійти таких висновків, вчені використовували об'єкти, яскравість яких змінюється протягом тривалого періоду часу і такими об'єктами є квазари.

За словами Льюїса, в акреційних дисках чорних дір, у яких накопичується матерія для подальшого поглинання космічним монстром, відбувається постійна зміна яскравості світла. Хоча складно передбачити їхню появу, але ці зміни зовсім не випадкові. Науковці зібрали дані про зміну яскравості майже двох сотень квазарів за останні 20 років і побачили, що тут існує статистична закономірність із часовими масштабами, пов'язаними з яскравістю квазара і довжиною хвилі його світла. Якщо вивчати квазари, розміщені на різній відстані від Землі, то можна побачити, чи змінювалася яскравість більш далеких із них повільніше. Що і зробили вчені.

Тобто вчені з'ясували, що дуже далекі квазари, на відстані у понад 12 млрд світлових років від нас, справді випромінюють світло повільніше, ніж їхні побратими зі старішого Всесвіту. За словами Льюїса, квазари поводяться так, як і пророкує загальна теорія відносності, що ще раз підтверджує вірність тверджень Ейнштейна.

Раніше Фокус писав про кілька цікавих фактів, які стосуються Великого вибуху: про те, хто придумав знамениту теорію і що ж було на самому початку космосу.

Також Фокус писав про те, що для того, щоб перевірити правильність загальної теорії відносності Ейнштейна, вчені збираються використовувати викривлення часу.