Теорія Великого вибуху. Топ-5 цікавих фактів про подію, що визначила історію Всесвіту

Першим про Великий вибух подумав католицький священик і ми все ще можемо спостерігати за залишком цієї події.

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Згідно з головною теорією походження нашого Всесвіту, яка називається теорією Великого вибуху, весь космос 13,8 млрд років тому був втиснутий у маленьку, надщільну, дуже гарячу точку. Але потім стався той самий вибух і з'явився Всесвіт. Але деякі люди мають туманне уявлення про подію, яка визначила його історію. Видання Live Science пропонують 5 цікавих фактів, які стосуються Великого вибуху.

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Теорія Великого вибуху: першим про це подумав католицький священик

Коли Альберт Ейнштейн 108 років тому презентував свою загальну теорію відносності, у ній йшлося про те, що Всесвіт природним чином або розширюється, або стискається. Але, як і більшість фізиків і астрономів на початку 20 століття, Ейнштейн вважав, що насправді наш Всесвіт статичний і нічого такого з ним не відбувається. Щоб збалансувати висновки своєї теорії вчений ввів у рівняння додаткові компоненти.

Альберт Ейнштейн і Жорж Леметр Фото: Live Science

Уже в 20-ті роки минулого століття вчений Едвін Габбл з'ясував, що галактики насправді віддаляються від Землі. І поки різні вчені того часу обговорювали це відкриття, бельгійський фізик і католицький священик Жорж Леметр був першим, хто прийняв результати Ейнштейна і Габбла. Він припустив, що наш Всесвіт розширюється і колись давно він був набагато меншим, щільнішим і гарячим. Власне, саме Леметр є автором теорії Великого вибуху, який вважав, що ця первинна точка, що вибухнула, була своєрідним первинним атомом, з якого розпочалася історія Всесвіту.

Теорія Великого вибуху: її перевірили випадково

Більшість учених поставилися до теорії Леметра скептично, і вона довгий час вважалася цікавою, але не дуже правдоподібною. Але 1964 року двоє вчених, Арно Пензіас і Роберт Вільсон, тестували новий мікрохвильовий приймач. Як не намагалися вони прибрати наполегливий фоновий шум, їм це не вдавалося.

Через деякий час учені з'ясували, що цей шум був спричинений випромінюванням, яке залишилося після переходу Всесвіту зі стану гарячої щільної плазми в трохи менш гарячий нейтральний газ. Зараз це випромінювання відоме, як реліктове випромінювання, і воно залишається наріжним каменем нашого розуміння Великого вибуху.

Теорія Великого вибуху: це не теорія "про створення світу"

Насправді теорія Великого вибуху описує найбільш ранні етапи історії Всесвіту. Зараз вчені вже знайшли докази того, що весь космос, який ми спостерігаємо, мільярди років тому був втиснутий в об'єм, не більший за персик, з температурою понад 1 трлн градусів Цельсія.

Але ця теорія не може розповісти звідки саме виник Всесвіт. Тобто, вчені досі не знають, як саме з'явилася ця маленька точка на самому початку. Вчені знають лише, що було потім, після вибуху.

Великий вибух стався всюди і одночасно Фото: space.com

Теорія Великого вибуху: ми можемо побачити залишки цієї події

Завдяки існуванню реліктового випромінювання теорія Великого вибуху стала єдиною теорією, яка пояснює всі дані спостережень за космосом.

Коли наш Всесвіт був приблизно в мільйон разів меншим за свій сучасний розмір і був набагато гарячішим, ніж зараз, він перебував у стані плазми. У міру розширення й охолодження Всесвіту, ця плазма перетворилася на нейтральний газ з утворенням перших атомів. У результаті цієї події вивільнилася величезна кількість випромінювання, яке і зараз залишається в космосі. Це те саме реліктове випромінювання і на нього припадає 99,99% усього випромінювання у Всесвіті.

Вважається, що реліктове випромінювання з'явилося, коли Всесвіту було приблизно 380 000 років.

Теорія Великого вибуху: вибух стався всюди й одночасно

Наші уявлення про об'єкти не можна в жодному разі застосувати, коли йдеться про розуміння природи Всесвіту. Адже космос не має ні кінця, ні краю, ні зовнішньої сторони.

Тому важливо розуміти, що Великий вибух не був вибухом у космосі — це був космічний вибух. Великий вибух стався одночасно і скрізь. Ця подія відбулася не в одному конкретному місці в просторі, а в певному місці в часі. Хоча це і складно уявити.

Фокус уже писав, що, як припускає недавнє дослідження, Сонячну систему ледь не знищила наднова, але їй вдалося вижити завдяки космічному захисту.

Також Фокус писав про те, що вчені запропонували новий метод перевірки теорії відносності Ейнштейна за допомогою викривлення часу.