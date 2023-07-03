Теорія Ейнштейна. Знаменитий учений міг помилятися: викривлення простору-часу дасть відповідь

Остаточно перевірити теорію відносності Ейнштейна вчені хочуть за допомогою нового методу.

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Незабаром вчені зможуть перевірити загальну теорію відносності Ейнштейна, за допомогою вимірювань викривлення часу, пише Space.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature Astronomy, за допомогою нового методу вивчення викривлення часу і простору вчені хочуть з'ясувати, чи може знаменита теорія Ейнштейна пояснити існування темної матерії і темної енергії. Перша як відомо є невидимою формою матерії, про існування якої відомо завдяки її впливу на навколишній простір, а друга — невидима сила, яка сприяє розширенню космосу.

Гравітація і час

Згідно із загальною теорією відносності Ейнштейна, гравітація — це результат викривлення об'єктами, що мають масу, тканини простору-часу. Також, згідно з теорією Ейнштейна, час плине повільніше поруч з об'єктом, що має масу, ніж у решті вакууму. Така зміна називається викривленням часу.

Уже багато разів учені перевіряли теорію відносності Ейнштейна і на сьогодні вона є найкращим описом гравітації в космічних масштабах. Але вчені ще не впевнені, чи може вона пояснити наявність темної матерії та темної енергії, які сукупно становлять 95% усієї енергії та матерії у Всесвіті.

За словами авторів дослідження, хоча викривлення часу вже вимірювали на малих космічних відстанях, новий метод пропонує виміряти його на дуже великих відстанях у космосі.

Новий метод вимірювання викривлення часу

Незабаром вчені зможуть перевірити загальну теорію відносності Ейнштейна, за допомогою вимірювань викривлення часу Фото: NASA

Вчені пропонують виміряти викривлення часу за допомогою вимірювання червоного зміщення. Це зміна частоти світла, яке випромінює об'єкт у міру того, як він віддаляється від Землі. Але за допомогою нового методу можна виміряти червоне зміщення, причиною якого є спроба світла вирватися з так званого гравітаційного колодязя, тобто "заглиблення" в тканині простору-часу, яке створив об'єкт із масою.

За словами вчених, частота світла змінюється під час такого процесу, тому час плине з різною швидкістю всередині і зовні гравітаційного колодязя. Вимірявши гравітаційний червоне зміщення можна отримати вимірювання викривлення часу.

Згідно з теорією відносності Ейнштейна, час тече з різною швидкістю в різних ділянках космосу, і ця швидкість залежить від гравітаційних полів. З іншого боку, у всіх теоріях, що описують гравітацію, також присутнє викривлення часу. Але частота цього викривлення, тобто наскільки сильно об'єкт із масою сповільнює час, відрізняються в різних гіпотезах, кажуть учені.

Наприклад, у теорії відносності Ейнштейна і час, і простір викривляються однаково, але, згідно з іншими теоріями, це не завжди відбувається саме так. Тобто, якщо виміряти викривлення часу і порівняти його з викривленням простору, можна перевірити правий чи не правий був у своїх передбаченнях Альберт Ейнштейн.

За допомогою нового методу вивчення викривлення часу і простору вчені хочуть з'ясувати, чи може знаменита теорія Ейнштейна пояснити темну матерію і темну енергію Фото: E R Fuller/National Science Foundation

Учені хочуть перевірити ще одну теорію

Автори дослідження також вказують на те, що за допомогою їхнього нового методу можна також перевірити справедливість формули Ейлера, яку астрономи використовують для розрахунку руху галактик. Новий метод вимірювання викривлення часу може довести, чи підпорядковується темна матерія рівнянню Ейлера, як це наразі припускають різні дослідження.

За фактом, учені хочуть за допомогою нового методу перевірити одразу дві найважливіші теорії, які стосуються природи Всесвіту.

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