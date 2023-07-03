Теория Большого взрыва. Топ-5 интересных фактов о событии, определившем историю Вселенной

Первым о Большом взрыве подумал католический священник и мы все еще можем наблюдать за остатком этого события.

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Согласно главной теории происхождения нашей Вселенной, которая называется теорией Большого взрыва, весь космос 13,8 млрд лет назад был втиснут в маленькую, сверхплотную, очень горячую точку. Но затем произошел тот самый взрыв и появилась Вселенная. Но некоторые люди имеют смутное представление о событии, которое определило ее историю. Издание Live Science предлагают 5 интересных фактов, которые касаются Большого взрыва.

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Теория Большого взрыва: первым об этом подумал католический священник

Когда Альберт Эйнштейн 108 лет назад представил свою общую теорию относительности, в ней говорилось, что Вселенная естественным образом либо расширяется, либо сжимается. Но, как и большинство физиков и астрономов в начале 20 века, Эйнштейн считал, что на самом деле наша Вселенная статична и ничего такого с ней не происходит. Чтобы сбалансировать выводы своей теории ученый ввел в уравнения дополнительные компоненты.

Альберт Эйнштейн и Жорж Леметр Фото: Live Science

Уже в 20-е годы прошлого века ученый Эдвин Хаббл выяснил, что галактики на самом деле удаляются от Земли. И пока разные ученые того времени обсуждали это открытие, бельгийский физик и католический священник Жорж Леметр был первым, кто принял результаты Эйнштейна и Хаббла. Он предположил, что наша Вселенная расширяется и когда-то давно она была намного меньше, более плотной и горячей. Собственно, именно Леметр является автором теории Большого взрыва, который считал, что эта первичная точка, которая взорвалась была своеобразным первичным атомом, с которого началась история Вселенной.

Теория Большого взрыва: ее проверили случайно

Большинство ученых отнеслись к теории Леметра скептически, и она долгое время считалась интересной, но не очень правдоподобной. Но в 1964 году двое ученых, Арно Пензиас и Роберт Вильсон, тестировали новый микроволновый приемник. Как ни старались они убрать настойчивый фоновый шум, им это не удавалось.

Через некоторое время ученые выяснили, что этот шум был вызван излучением, которое осталось после перехода Вселенной из состояния горячей плотной плазмы в чуть менее горячий нейтральный газ. Сейчас это излучение известно, как реликтовое излучение и оно остается краеугольным камнем нашего понимания Большого взрыва.

Теория Большого взрыва: это не теория "о сотворении мира"

На самом деле теория Большого взрыва описывает самые ранние этапы истории Вселенной. Сейчас ученые уже нашли доказательства того, что весь наблюдаемый нами космос, миллиарды лет назад был втиснут в объем не больше персика с температурой свыше 1 трлн градусов Цельсия.

Но эта теория не может рассказать откуда именно возникла Вселенная. То есть, ученые до сих пор не знают, как именно появилась эта маленькая точка в самом начале. Ученые знают лишь, что было потом, после взрыва.

Большой взрыв произошел повсюду и одновременно Фото: space.com

Теория Большого взрыва: мы можем увидеть остатки этого события

Благодаря существованию реликтового излучения теория Большого взрыва стала единственной теорией, которая объясняет все данные наблюдений за космосом.

Когда наша Вселенная была примерно в миллион раз меньше своего современного размера и была намного горячее, чем сейчас, она находилась в состоянии плазмы. По мере расширения и охлаждения Вселенной, эта плазма превратилась в нейтральный газ с образованием первых атомов. В результате этого события освободилось огромное количество излучения, которое и сейчас остается в космосе. Это то самое реликтовое излучение и на него приходится 99,99% всего излучения во Вселенной.

Считается, что реликтовое излучение появилось, когда Вселенной было примерно 380 000 лет.

Теория Большого взрыва: взрыв произошел повсюду и одновременно

Наши представления об объектах нельзя ни в коем случае применить, когда речь идет о понимании природы Вселенной. Ведь у космоса нет конца, ни края и никакой внешней стороны.

Поэтому важно понимать, что Большой взрыв не был взрывом в космосе — это был космический взрыв. Большой взрыв произошел одновременно и везде. Данное событие произошло не в одном конкретном месте в пространстве, а в определенном месте во времени. Хотя это и сложно представить.

Фокус уже писал, что, как предполагает недавнее исследование, Солнечную систему чуть не уничтожила сверхновая, но ей удалось выжить благодаря космической защите.

Также Фокус писал о том, что ученые предложили новый метод проверки теории относительности Эйнштейна с помощью искривления времени.