Настоящие гурманы. Ученые выяснили, что слоны, как и люди, ненавидят есть одно и то же

Исследование свидетельствует о том, что эти животные весьма ответственно подходят к выбору того, что будут есть на ужин.

Едва ли на Земле найдется множество людей, которым нравится питаться одним и тем же изо дня в день. Большинство из нас все же предпочитаю сбалансированный и разнообразный рацион. Теперь исследователи считают, что мы вовсе не единственные, кто так скрупулезно относится к выбору продуктов, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые из Университета Брауна (США) обнаружили, что слоны, как и люди, тщательно планируют свой рацион и выбирают, чем будут ужинать сегодня. Исследователи использовали метабаркодирование ДНК, чтобы точно определить, что едят два разных стада слонов в Кении. Отметим, что данный метод включает в себя анализ биологических образцов, например, волос и фекалий, после чего ученые сопоставляют фрагменты ДНК с библиотекой "штрих-кодов" ДНК растений.

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Результаты исследования свидетельствуют, что рацион слонов существенно отличался не только между стадами, но и отдельными членами одной семьи, которые, казалось бы, собирают пищу вместе. В общей сложности ученые идентифицировали 137 различных видов растений, которыми питаются слоны. Любопытным оказалось то, что они способны менять свой рацион в зависимости от погоды и собственных предпочтений.

По словам авторов исследования, в одном из образцов фекалий они обнаружили почти 140 образцов ДНК различных растений, что указывает на то, что слоны питаются весьма разнообразно. Ученые также отмечают, что эти животные меняют свой рацион не только в зависимости от того, что доступно, важную роль в составлении рациона также играют их предпочтения и физиологические потребности организма.

Например, в разные периоды беременности, предпочтения слонихи могут меняться, а вместе с этим будет меняться и ее рацион. Исследователи также обнаружили, слоны собирают корм группами, однако из-за того, что у всех у них разные предпочтения, это гарантирует — никто не останется голодным.

По словам автора исследования Тайлера Картзинеля, ранее у исследователей не было четкого представления о том, чем на самом деле питаются слоны. Основной причиной является о, что за этими крупными и харизматичными млекопитающими чрезвычайно сложно наблюдать и крайне небезопасно приближаться к ним. Как правило, они кормятся ночью в густых зарослях.

Исследователи полагают, что узнав больше о рационе различных видов, человечество, на самом деле, сможет лучше управлять знаковыми видами, такими как слоны, носороги и бизоны. А это в свою очередь позволит обеспечить устойчивый рост их популяций.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что дикие слоны были приручены, но вовсе не людьми.