Сокровище, которое не является сокровищем: мужчина нашел древнеримский набор для пикника (фото)

В восточном регионе Англии недавно нашли чрезвычайную коллекцию римских оловянных артефактов. Среди них — разнообразные римские оловянные тарелки, блюдца, миски и кубки.

Сосуды тщательно сложили в яме. Это указывает на то, что их намеренно закопали вместе, возможно, с целью сохранения или в качестве подношения. Осенью 2022 года клад обнаружили благодаря Мартину Уайту, местному кладоискателю. Уайт сделал это открытие во время участия в организованном мероприятии для металлоискателей, известном как Ралли на востоке Англии, пишет Arkeonews.

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Фей Минтер, руководитель археологического архива и проектов Совета графства Саффолк, отметила важность этой находки, подчеркнув ее актуальность в историческом контексте. Например, большие тарелки и блюдца служили для совместного использования, облегчая подачу пищи нескольким лицам одновременно.

Кроме того, наличие восьмиугольных мисок может указывать на потенциальную христианскую ассоциацию. Подобные сокровища находили по всей южной Британии, в частности возле крупных римских поселений в Иклингеме и Хокволде.

Наличие восьмиугольных мисок может указывать на потенциальную христианскую ассоциацию Фото: SUFFOLK COUNTY COUNCIL

Раскопки клада стали возможными благодаря совместным усилиям Археологической службы совета графства Саффолк, Уорделла Армстронга и консерваторов Музейной службы Норфолка. Процесс выявил признаки значительных повреждений, вызванных вспашкой, а также значительную коррозию, которая соединила несколько артефактов между собой. Первоначальная стопка состояла из пяти тарелок и блюд, вложенных друг в друга.

Однако важно отметить, что, несмотря на огромную археологическую ценность, клад не является официальным кладом из-за отсутствия у олова статуса драгоценного металла.

Как следствие, право собственности на эти чрезвычайные артефакты остается за землевладельцем, герцогом Графтона. Он решил передать артефакты местному музею для экспозиции.

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