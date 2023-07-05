Нам столько лет лгали. Ученые обнаружили, что противоположности на самом деле не притягиваются

Исследования показывают, что мы считаем людей, похожих на нас, более привлекательными.

Десятилетиями бытует мнение, что противоположности притягиваются. Якобы мы находим людей, которые кардинально отличаются от нас более привлекательными, однако теперь исследователи полагают, что все не совсем так, пишет Daily Mail.

Новое исследование было проведено психологами из Университета Квинсленда в Брисбене (Австралия). В общей сложности ученые отобрали 682 гетеросексуальных реципиента и зафиксировали в общей сложности 228 скоростных свиданий в лаборатории: 1188 взаимодействий происходили между партнерами той же этнической принадлежности, 1097 — взаимодействия партнеров из разных этнических групп.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Каждое свидание продлилось не более трех минут, после чего участников попросили заполнить анкету, чтобы оценить привлекательность лица и доброту своего партнера. Ученые также использовали фото партнеров по свиданиям, чтобы определить сходство их лиц.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что сходство лиц влияло на восприятие привлекательности реципиентов. Простыми словами, участники эксперимента, которые называли партнера привлекательным, на самом деле были с ним похожи. Реципиенты также получили более высокие оценки привлекательности от партнеров той же этнической принадлежности.

Ученые также обнаружили, что сходство лиц оказалось индикатором восприятия доброты, независимо от этнической принадлежности. Исследователи полагают, что похожие лица, вероятно являются сигналом родства — у людей возникает некое ощущение, что вы похожи, а значит "принадлежите друг другу и можете друг другу доверять". Отметим, что предыдущие исследования ученых показали, что признаки родства могут снизить сексуальную привлекательность человека, из-за подсознательного осознания "издержек инбридинга".

По словам ведущего автора исследования Эми Чжао из Университета Квинсленда, вероятно, существует некая "генетическая основа" того, какие лица нам кажутся более привлекательными. Исследователи также обнаружили, что женщины считают более привлекательными мужественные черты лица у мужчин, тогда как такие черты у женщин связаны с более низкими оценками привлекательности.

Теперь же исследователи полагают, что мы на самом деле склонны выбирать партнеров, которые в действительности похожи на нас. Предполагается, что схожесть может создать ощущение "родства", а это увеличивает наши шансы стать парой. Исследователи также обнаружили, что похожие с нашими черты лица ассоциируются у нас с добротой, пониманием и считаются заслуживающими доверия.

Отметим, что ученые и ранее пытались понять, почему возникает притяжение между людьми, которые похожи друг на друга. Некоторые исследователи даже предполагали, это связано с тем, что мы подсознательно испытываем притяжение к кому-то, кто выглядит как член семьи.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему люди изменяют, и вредит ли это отношениям.