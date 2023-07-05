Серия мощных взрывов на Солнце: геомагнитная буря накроет Землю на несколько дней

Солнце продолжает проявлять свою активность и это уже негативно отразилось на некоторых регионах планеты.

Ученые, которые наблюдают за активностью Солнца, сообщают, что в солнечном пятне AR3354 продолжается серия извержений, известных как солнечные вспышки и корональные выбросы массы. Два мощных потока плазмы с огромной скоростью уже направляются к нашей планете и станут причиной появления геомагнитной бури в ближайшие дни, пишет EarthSky.

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Напоминаем, что еще 2 июля в солнечном пятне под названием AR3354 произошла очень сильная вспышка, которая принадлежит к классу Х. О том, какие существуют классы этих вспышек и чем они отличаются Фокус уже писал. Тогда ученые еще не увидели признаков выброса потоков плазмы, которые привели бы к появлению геомагнитной бури.

Но, 4 июля в этом же пятне на Солнце, которое кстати в несколько раз больше Земли по размерам, появилось несколько вспышек класса М и целых 15 вспышек класса С. Мамой мощно из этих вспышек было извержение класса М1.5.

Солнце продолжает проявлять свою активность Фото: NASA

В течение почти 10 минут после такого выброса энергии на Солнце, поток заряженных частиц врезался в нашу планету и привел к непродолжительному отключению связи над северо-западным побережьем Африки.

В то же время с поверхности Солнца вырвалось два мощных потока плазмы, которые с огромной скоростью летят к Земле и вечером, в четверг 6 июля или утром, в пятницу 7 июля, врежутся в планету и станут причиной появления геомагнитной бури. Пока что ученые считают, что эта геомагнитная буря может быть класса G1 или G2, то есть не совсем сильная. Но ее эффект может ощущаться в следующие несколько дней. Такие бури могут негативно повлиять на работу связи и энергосистем.

C поверхности Солнца вырвалось два мощных потока плазмы, которые с огромной скоростью летят к Земле Фото: NASA

Также ученые сообщили о том, что еще 3 июля в другом солнечном пятне под названием AR3360 произошла средней мощности вспышка класса С8.9. Она сопровождалась также выбросом плазмы в космос и этот поток также сейчас летит к Земле. Его скорость немного меньше, чем у вышеуказанных солнечных потоков, поэтому он врежется в нашу планету либо в воскресенье, 9 июля, либо в понедельник, 10 июля. Это событие также приведет к появлению геомагнитной бури на Земле, которая будет также будет влиять на планету несколько дней.

Фокус уже писал том, что происходит, когда частицы двигаются быстрее света. Частицы могут перемещаться в пространстве быстрее скорости света, но для этого нужны определенные условия.

Напоминаем, что с помощью спутников ученые обнаружили новый тип полярных синий на нашей планете, которые возникают не так, как обычные полярные сияния и их не могут увидеть люди, как уже писал Фокус.