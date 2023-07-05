В атмосфере Земли нашли необычное полярное сияние: оно почти невидимое

С помощью космических аппаратов ученые нашли еще одно полярное сияние на нашей планете. Но, в отличие от известных северного и южного полярных сияний, люди не могут его увидеть.

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Полярные сияния хорошо известны многим людям и представляют собой красочные явления в атмосфере. Кроме эстетического удовольствия они также очень полезны для науки, ведь полярные сияния создают заряженные солнечные частицы, которые взаимодействуют с атмосферой Земли. Теперь ученые обнаружили еще одно полярное сияние в атмосфере нашей планеты, но его невозможно увидеть невооруженным глазом, пишет Space.

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Ученые из Университета штата Аризона, США, сделали важное открытие. Они объявили о том, что с помощью спутников им удалось обнаружить новое полярное сияние на Земле, которое проявляет себя в инфракрасном диапазоне света. Это сияние создано во время процесса взаимодействия солнечных частиц с молекулами углекислого газа в атмосфере нашей планеты.

Атмосфера Земли состоит из нескольких слоев. Например, самый нижний слой называется тропосфера и здесь происходят все известные нам погодные явления. А самый верхний слой называется термосфера, и он протирается ввысь на расстоянии от 80 до 700 км над поверхностью Земли. Именно здесь, на высоте от 100 до 250 км над поверхностью возникают обычные полярные сияния, которые появляются в результате столкновения солнечных частиц с атомами кислорода. Новое, инфракрасное полярное сияние, как выяснили ученые, появляется на высоте в примерно 90 км.

Полярные сияния хорошо известны многим людям и представляют собой красочные явления в атмосфере Фото: space.com

Изучение полярных сияний имеет важное значение для ученых, ведь до сих пор они многого не знаю о том, как космическая среда взаимодействует с верхними слоями атмосферы Земли. Такие исследования дают возможность лучше понять, когда, где и как, появляются разные полярные сияния.

Пока что ученые не знают, как может меняться в течение года инфракрасное полярное сияние и возможно эти изменения связаны с изменениями уровня углекислого газа в атмосфере Земли.

Кроме открытия новых полярных сияний ученые также выяснили, что в верхних слоях атмосферы нашей планеты солнечные частицы отдают свою энергию, сталкиваясь с молекулами углекислого газа.

Ученые считают, что новые данные помогут лучше прогнозировать космическую погоду, то есть процесс влияния Солнца на Землю и окружающий космос.

Как уже писал Фокус, Земля готовится отлететь от Солнца на самое дальнее расстояние. Ученые говорят, что этот день настанет уже скоро.

Также Фокус писал о том, что космический аппарат NASA выжил, приблизившись к Солнцу на 94% расстояния от Земли. Солнечный зонд "Паркер" смог подлететь очень близко к нашей звезде и несмотря на экстремальные условия, продолжает свою работу.