В атмосфері Землі знайшли незвичайне полярне сяйво: воно майже невидиме

За допомогою космічних апаратів учені знайшли ще одне полярне сяйво на нашій планеті. Але, на відміну від відомих північного та південного полярних сяйв, люди не можуть його побачити.

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Полярні сяйва добре відомі багатьом людям і являють собою барвисті явища в атмосфері. Крім естетичного задоволення вони також дуже корисні для науки, адже полярні сяйва створюють заряджені сонячні частки, які взаємодіють з атмосферою Землі. Тепер учені виявили ще одне полярне сяйво в атмосфері нашої планети, але його неможливо побачити неозброєним оком, пише Space.

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Вчені з Університету штату Арізона, США, зробили важливе відкриття. Вони оголосили про те, що за допомогою супутників їм вдалося виявити нове полярне сяйво на Землі, яке проявляє себе в інфрачервоному діапазоні світла. Це сяйво створено під час процесу взаємодії сонячних часток з молекулами вуглекислого газу в атмосфері нашої планети.

Атмосфера Землі складається з кількох шарів. Наприклад, найнижчий шар називається тропосфера і тут відбуваються всі відомі нам погодні явища. А верхній шар називається термосфера, і він протирається вгору на відстані від 80 до 700 км над поверхнею Землі. Саме тут, на висоті від 100 до 250 км над поверхнею, виникають звичайні полярні сяйва, які з'являються внаслідок зіткнення сонячних часток з атомами кисню. Нове, інфрачервоне полярне сяйво, як з'ясували вчені, з'являється на висоті приблизно 90 км.

Полярні сяйва добре відомі багатьом людям і являють собою барвисті явища в атмосфері Фото: space.com

Вивчення полярних сяйв має важливе значення для вчених, адже досі вони багато чого не знають про те, як космічне середовище взаємодіє з верхніми шарами атмосфери Землі. Такі дослідження дають можливість краще зрозуміти, коли, де і як з'являються різні полярні сяйва.

Поки що вчені не знають, як може змінюватися протягом року інфрачервоне полярне сяйво, і можливо ці зміни пов'язані зі змінами рівня вуглекислого газу в атмосфері Землі.

Крім відкриття нових полярних сяйв учені також з'ясували, що у верхніх шарах атмосфери нашої планети сонячні частки віддають свою енергію, стикаючись із молекулами вуглекислого газу.

Вчені вважають, що нові дані допоможуть краще прогнозувати космічну погоду, тобто процес впливу Сонця на Землю і навколишній космос.

Як уже писав Фокус, Земля готується відлетіти від Сонця на найдальшу відстань. Вчені кажуть, що цей день настане вже скоро.

Також Фокус писав про те, що космічний апарат NASA вижив, наблизившись до Сонця на 94% відстані від Землі. Сонячний зонд "Паркер" зміг підлетіти дуже близько до нашої зірки і незважаючи на екстремальні умови, продовжує свою роботу.