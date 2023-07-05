Космічний апарат NASA вижив, наблизившись до Сонця на 94% відстані від Землі

Сонячний зонд "Паркер" зміг підлетіти дуже близько до нашої зірки і попри екстремальні умови, продовжує свою роботу.

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Минулого місяця NASA повідомило про те, що космічний апарат "Паркер" зміг розкрити ще одну таємницю Сонця, а наприкінці червня він здійснив 16-й обліт нашої зірки, пише Forbes.

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Згідно з повідомленням NASA, 27 червня цього року космічний апарат "Паркер" здійснив уже 16-й обліт Сонця і опинився на дуже близькій відстані від нашої зірки. Зонду вдалося підлетіти на дистанцію у 8,5 млн км, а це приблизно 94% відстані від Сонця до Землі, яка становить майже 150 млн км. При цьому швидкість його руху становила приголомшливі 584 тисячі км/год. Учені заявили, що апарат працює нормально і продовжує свою наукову діяльність.

Як уже писав Фокус, у червні NASA повідомило про те, що космічний апарат зміг зробити важливе відкриття, яке стосується нашої зірки. Він виявив джерело швидких сонячних вітрів у верхньому шарі атмосфери зірки — короні Сонця.

Космічний апарат "Паркер" вирушив вивчати нашу зірку ще 2018 року і для того, щоб змінювати свою орбіту обертання навколо Сонця він використовує гравітацію Венери. Тобто він здійснює гравітаційні маневри навколо планети, щоб вийти на ще ближчу орбіту навколо зірки.

27 червня цього року космічний апарат "Паркер" здійснив уже 16-й обліт Сонця і опинився на дуже близькій відстані від нашої зірки Фото: NASA

За останні роки зонд здійснив уже 5 близьких прольотів повз Венеру і 21 серпня здійснить шостий із семи запланованих гравітаційних маневрів, щоб у підсумку у вересні цього року вийти на орбіту навколо Сонця на відстані в 7,2 млн км від поверхні зірки. З огляду на дедалі більшу активність Сонця, то наступні маневри сонячного зонда особливо важливі для вчених.

Що стосується активності Сонця, то як уже писав Фокус, нещодавно вчені зафіксували появу чергового найпотужнішого з можливих на зірці спалаху. Це був спалах класу Х1.1 і потік заряджених частинок, який врізався в нашу планету, спричинив відключення радіозв'язку на 30 хвилин у деяких регіонах Землі. Також учені очікували ймовірну появу геомагнітної бурі.

Одне з головних завдань апарату "Паркер" полягає в тому, що з його допомогою вчені хочуть зрозуміти, як з'являються високоенергетичні частки, що створюють сонячний вітер. Це постійний потік сонячних часток, які відлітають далеко в космос і доходять до краю Сонячної системи, де стикаються з міжзоряним середовищем. Тобто це і є невидима межа нашої зоряної системи.

Вчені дуже хочуть краще зрозуміти природу Сонця і всіх його процесів, щоб краще передбачати космічну погоду. Це стосується появи спалахів на Сонці, з викидом потоку заряджених часток, і корональних викидів маси, які, досягаючи Землі, спричиняють не лише красиві полярні сяйва, а й призводять до вимикання радіозв'язку та можуть впливати на роботу енергосистем. Ці ж події спричиняють геомагнітні бурі на нашій планеті.

Також Фокус писав про те, що за допомогою ще одного сонячного зонда, під назвою Solar Orbiter, вчені змогли виявити в короні Сонця раніше невідоме явище.